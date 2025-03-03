ULAQ SİDA'lar deniz savunmasına güç katacak

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı (SİDA) olan ULAQ'ın yeni modelleri "ULAQ 12 ASuW Suüstü Harbi Botu" ve "ULAQ KAMA Sarf Edilebilir İnsansız Deniz Aracı" bu yıl "Mavi Vatan"ın korunmasında kullanılacak.

ARES Tersanesi ve Meteksan Savunma tarafından Antalya Serbest Bölgesi'nde geliştirilen silahlı insansız deniz aracı ULAQ'ta yeni modeller gün yüzüne çıkıyor.

Proje kapsamında denizaltı savunma harbi amacıyla üretilen ve üzerinde 12,7 mm uzaktan komutalı silah istasyonu ve ROKETSAN'ın lazer güdümlü füzeler ateşleyebilen Taktik Füze Kontrol Sistemi bulunan ULAQ 12 ASuW botu tamamlandı.

İlk testlerini başarıyla tamamlayan 12 metrelik bot, ikinci test çalışmaları sonunda yılın ilk çeyreğinde Türk Deniz Kuvvetlerine teslim edilecek.

ULAQ ailesinin öne çıkan bir diğer modeli ise sarf edilebilir insansız deniz aracı ULAQ KAMA oldu. ARES Tersanesi ve Meteksan Savunma işbirliğiyle geliştirilen botun patlayıcı mühimmatı ise Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) tarafından tasarlandı.

Üzerinde mermi ile vurulduğunda veya şarapnel isabetinde tepki vermeyen duyarsız bir patlayıcı bulunan bot, patlayıcısını karada patlatma testlerinden başarıyla geçti. ULAQ KAMA da bu yıl içinde Türk Deniz Kuvvetleri envanterine girecek.

ARES Tersanesi Genel Müdürü Oğuzhan Pehlivanlı, AA muhabirine, Türkiye'nin ilk insansız silahlı deniz aracı ULAQ'ın prototip botunu teslim ettikten sonra farklı tipte ve konseptlerde yeni araçlar geliştirmeye devam ettiklerini söyledi.

Devlet kurumlarının talepleri doğrultusunda ULAQ 12 ASuW botunu geliştirdiklerini belirten Pehlivanlı, "Su üstü harbi versiyonu botunu, 2021'in sonu itibarıyla inşa etmeye başladık. Botu denize indirdik ve ön test aşamalarını tamamladık. Bu ayın sonu itibarıyla ikinci kısım testlerini tamamlayıp, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının kullanımına teslim edeceğiz." dedi.

- "ULAQ KAMA benzerlerinden farklı"

Buna ilaveten "kamikaze" olarak adlandırılan ULAQ KAMA'nın yapımına başladıklarını anlatan Pehlivanlı, kabiliyeti yüksek bir bot inşa edildiğini kaydetti.