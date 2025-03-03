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        İbradı Belediye Başkanı Sekmen'den tarihi düğmeli evlerin yıkılacağı iddialarına ilişkin açıklama:

        İbradı Belediye Başkanı Hatice Sekmen, ilçedeki bazı tarihi düğmeli evlerin yıkılacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 16:58 Güncelleme: 03.03.2025 - 17:21
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        İbradı Belediye Başkanı Sekmen'den tarihi düğmeli evlerin yıkılacağı iddialarına ilişkin açıklama:
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        İbradı Belediye Başkanı Hatice Sekmen, ilçedeki bazı tarihi düğmeli evlerin yıkılacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

        Sekmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ormana Mahallesi hakkında son günlerde bazı basın yayın organlarında yer alan asılsız haberlerin kendilerini derinden üzdüğünü söyledi.

        İbradı Belediyesinin düğmeli evlerle ilgili bir yıkım kararı olmadığını belirten Sekmen, "Zaten belediyemizin böyle bir karar alma yetkisi de yoktur. Bu tür kararlar Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından alınır. Tartışmalara konu yapı tarihi bir düğmeli ev değildir, 2011'den sonra inşa edilen bir yapıdır." dedi.

        Yapının sit alanında bulunduğunu vurgulayan Sekmen, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bahse konu yapı, sit alanında, koruma altında bulunan ve belediye tarafından pazar yeri olarak ayrılmış bir alana inşa edilmiş. Bu nedenle Koruma Kurulu kararı alınmış. Yapının sahibi, 2022'de mahkemeye başvurmuş ancak davayı kaybetmiş. Danıştay, 24 Ekim 2024'te yıkım kararını onaylamış ve kararın uygulanması belediyemize bildirilmiş. Bahsi geçen yapı, 2021'de bizden önceki yönetim tarafından mühürlenmiş ancak bugüne kadar kaçak yapı olarak kullanılmaya devam etmiş. Buna rağmen kamuoyunda 'Ormana'daki tüm tarihi evler yıkılıyor' şeklinde yanlış bir algı oluşturulmaya çalışılmakta."

        Belediye Başkanı Sekmen, İbradı'nın ve Ormana Mahallesi'nin tarihi dokusunu koruma konusunda kararlı olduklarını ifade etti.

        Bu tür haberlerin bilinçli yayıldığını dile getiren Sekmen, "Ormana, dünyanın en iyi turizm köyü seçilmişken, İbradı ilçemiz ise 'sakin şehir' ünvanını almışken, bu tür asılsız haberlerin bilinçli olarak yayıldığını düşünüyoruz. Bu İbradı ve Ormana'ya yönelik bir karalama kampanyasıdır. Hiç kimse bu haberlere itibar etmemelidir. İbradı Belediyesi olarak tarihi mirasımızı sonuna kadar koruyacağız ve yalan haberleri yayanlar hakkında gerekli yasal süreci başlatacağız." ifadelerini kullandı.

        Sekmen, tarihi düğmeli evlerin korunmasına yönelik çalışmalarını sürdüreceklerini ve kamuoyunu doğru bilgilendirmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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