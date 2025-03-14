"Aşk-ı Memnu" operası, Antalya DOB sahnesinde prömiyere hazırlanıyor
ZEHRA TEKECİ ESER - Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Türk edebiyatının klasikleşmiş eserlerinden "Aşk-ı Memnu" romanından uyarlanan opera eserini, sanatseverlerin beğenisine sunmaya hazırlanıyor.
ZEHRA TEKECİ ESER - Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Türk edebiyatının klasikleşmiş eserlerinden "Aşk-ı Memnu" romanından uyarlanan opera eserini, sanatseverlerin beğenisine sunmaya hazırlanıyor.
Dili ve üslubuyla Türk romanına önemli bir yenilik getiren, eserleriyle iz bırakan yazar Halid Ziya Uşaklıgil'in kaleme aldığı eserinden esinlenerek, Selman Ada tarafından bestelenen ve Tarık Günersel'in librettosuyla hazırlanan "Aşk-ı Memnu" operası, Antalya DOB sahnesine taşınıyor.
İki perdeden oluşan ve imkansız bir aşkın ağırlığında ezilen genç bir kadının trajik hikayesini konu alan opera, 15 Mart'ta Antalya DOB sanatçılarının yorumuyla Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde prömiyerini yapacak.
Aşk, sadakat ve ihanetin çatıştığı, güçlü müzikleri ve etkileyici sahne diliyle izleyicileri derin bir duygusal yolculuğa çıkaracak eserin rejisörlüğünü Reyhan Süme üstlenirken, dekor tasarımı Gürcan Kubilay, kostüm tasarımı Gürcan Kubilay ve Nursun Ünlü imzasını taşıyor.
Orkestra şefi Hakan Kalkan yönetiminde icra edilecek eserde, koro şefliğini Mahir Seyrek üstlendi. Işık tasarımında Mustafa Eski ve koreografide Meray Kartal'ın görev alacağı eserin başkemancısı Fahrettin Arda olacak.
Rejisör Reyhan Süme, AA muhabirine, eserin 2011 yılında Antalya DOB sahnesinde izleyiciyle buluştuğunu ve yoğun ilgi gördüğünü söyledi.
Eseri yeniden izleyicilerle buluşturmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Süme, "Aşk-ı Memnu'yu 14 yıl sonra tekrar sahneliyor olmak gerçekten çok heyecan verici. Son bir aydır sanatçılarımız, orkestramız ve teknik ekibimiz eşliğinde yoğun şekilde çalışıyoruz. 14 yıl önce bu eser Murat Göksu'nun rejisiyle sahnelenmişti ve ben o projenin reji asistanlığını yapmıştım. Yıllar sonra aynı eseri bu kez rejisör olarak ben sahneliyorum. Dolayısıyla benim için anlamı çok farklı." diye konuştu.
Süme, opera eseri için geniş bir ön çalışma süreci geçirdiklerini ve kalabalık bir ekiple çalıştıklarını anlattı.
Besteci Selman Ada ise operayı bestelemeden önce eserin ruhunu sindirebilmek için İstanbul'un çeşitli semtlerinde yürüyüşler, geziler ve detaylı araştırmalar yaptığını dile getirdi.
Ada, eserin birçok kez farklı prodüksiyonlarla sahnelendiğini ve dünya sahnelerinde de beğeniyle izlendiğini vurguladı. Seyircilere Türk operası izleme keyfi vermeye çalıştıklarını belirten Ada, izleyicileri temsile davet etti.
- "Dekoruyla, kostümüyle, müthiş bir eser"
Eserde "Bihter" rolüne hayat veren Arzu Yaman da 14 yıl önce sahnelenen versiyonunda farklı bir rolle sahne aldığını söyledi.
Bu kez Bihter ile sahnede olmanın heyecan verici olduğuna dikkati çeken Yaman, "Bihter zor bir karakter. Uzun bir zaman diliminde karakteri analiz etme şansım oldu. Bihter 22 yaşında genç, güzel, tutkulu, ihtilaflı bir kadın. Yaşadığı karmaşık ilişkiler onu savuruyor. Ben de elimden geldiğince o dalgalanmaları hissettirmeye çalışacağım. Karakter analizi düzgün ve doğru bir şekilde yaptığınızda oyunun içerisine bütün yüreğinizle girebiliyorsunuz." diye konuştu.
Prömiyer için çok heyecanlı olduğunu anlatan Yaman, kapalı gişe oynayacaklarını, dekorundan kostümlerine, sanatçıların verdiği emeklerle beraber görsel bir şölen olacağını dile getirdi.
Eserde "Behlül" rolünü canlandıran Dağhan Ergün ise yıllar önce kurduğu bir hayali gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını anlattı.
Öğrencilik yıllarında Ankara DOB'un prodüksiyonuyla izlediği eseri oldukça beğendiğini kaydeden Ergün, "Bu eserin içinde olduğum ve yılların heyecanını taşıdığım için çok keyif aldım. Müziği çok detaylı ve çok özel bir elden çıkmıştı. Çok sıkı bir şekilde çalışılması gerekiyordu. Provalarımız çok keyifli geçti. Seyircilerimizi heyecanla bekliyoruz. Çünkü dekoruyla, kostümüyle, müthiş bir eser." dedi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.