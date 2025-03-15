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        LÖSEV'in "İyilikler Çarşısı" Antalya'da açıldı

        Antalya'da, Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), kanser tedavisi gören çocuklar ve ailelerinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla "İyilikler Çarşısı" kurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 17:11 Güncelleme: 15.03.2025 - 17:11
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        LÖSEV'in "İyilikler Çarşısı" Antalya'da açıldı
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        Antalya'da, Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), kanser tedavisi gören çocuklar ve ailelerinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla "İyilikler Çarşısı" kurdu.

        Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde açılan çarşıda, çocuklar ve aileler, sembolik kuponlarla stantlardan alışveriş yaptı, çeşitli etkinliklere katıldı.

        LÖSEV Genel Koordinatörü Hülya Ünver, yaptığı açıklamada, İstanbul'da başlayan çarşının ikinci durağının Antalya olduğunu söyledi.

        Ailelere 50 bin, 75 bin ve 100 bin liralık sembolik kuponlar verildiğini belirten Ünver, "Ailelerimiz bu paralarla diledikleri stanttan istedikleri kadar alışveriş yapıyor. Giyim, mutfak ihtiyaçları, mobilyadan beyaz eşyaya evlerindeki tüm ihtiyaçları buradan karşılama fırsatı buluyorlar." dedi.

        Çarşıya gelen ailelerin, LÖSEV sosyal hizmet uzmanları tarafından evlerinde ziyaret edildiğini ve ihtiyaçlarının belirlendiğini ifade eden Ünver, Antalya'da yaklaşık 500 ailenin çarşıdan faydalanma fırsatı bulacağını dile getirdi.

        "Ramazanda en güzel ibadet, bir hastanın ihtiyaçlarını gidermek, gözü yaşlı bir annenin yüzünü güldürmek ve hasta bir çocuğu iyileştirmektir." düşüncesiyle harekete geçtiklerini aktaran Ünver, yıla yayılacak şekilde birçok ilde çarşının kurulacağını söyledi.

        Hayırseverlerin fitre, fidye, zekat gibi bağışlarla çarşıya katkıda bulunabileceğini bildiren Ünver, çarşının ihtiyaçlarının duyarlı kurum ve kuruluşlarca karşılandığını, belli kısmının ise bağışçıların desteğiyle tedarik edildiğini kaydetti.

        Satın alınan eşyaların kargoyla ailelerin evlerine gönderildiğini belirten Ünver, stantların yanı sıra çarşının birçok sosyal etkinliğe, oyun alanlarına, gösteri ve çekilişlere ev sahipliği yaptığını dile getirdi.

        Lösemi tedavisi gören 12 yaşındaki Nisanur Yakut ise etkinliğin oldukça keyifli geçtiğini anlatarak, "Çarşı çok güzel, eğlenceli. Etkinlik alanına gidip müzik dinleyeceğim, balon yaptıracağım. Birazdan da kendime oyuncak alacağım." dedi.

        Kızı beyin tümörü nedeniyle tedavi gören Zeynep Çelik ise kurumun kendilerine maddi ve manevi olarak her zaman destek olduğunu söyledi.

        Bazı ihtiyaçlarını çarşıdan karşılayacaklarına işaret eden Çelik, "Bu tür hastalıklar çok masraflı, çarşıyı duyduğumuzda mutlu olduk. Gıdadan zücaciyeye her şey bulunuyor. Kızım en çok oyuncaklara ilgi gösterdi." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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