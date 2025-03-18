Böbreğiyle eşini diyalizden kurtaran kadını, kızı karaciğer dokusuyla hayata bağladı

AYŞE YILDIZ - Cezayir'de 10 yıl önce diyalize giren eşine böbreğini veren Tatyana Khamisi, tedavi için tercih ettiği Antalya'da kızından yapılan karaciğer dokusuyla sağlığına kavuştu.

Khamisi, uzun yıllar diyalize girerek yaşamını sürdürmek zorunda kalan eşine 10 yıl önce böbreğini verdi. Kocasının sağlığına kavuşmasını sağlayan kadına, yaklaşık 5 ay önce bazı şikayetleri nedeniyle başvurduğu hastanede karaciğer yetmezliği teşhisi konuldu.

Hastalığı ilerlemiş olan Khamisi'ye nakil olması önerildi. Nakil olmak için araştırma yapan Cezayirli kadın, yapılan başarılı operasyonlar dolayısıyla Türkiye'yi tercih etti.

Antalya'daki Yaşam Organ Nakli Merkezi'ne başvuran Khamisi ile kızı Amel Elbasyouni'nin tetkikleri karaciğer nakli için uyumlu çıktı.

Merkezin müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı başkanlığındaki ekip, Cezayirli kadına kızından başarılı operasyonla karaciğer dokusunu nakletti.

Kısa bir süre sonra taburcu edilmesi planlanan Khamisi, AA muhabirine, aile olarak organ naklinin önemini bildiklerini söyledi.

Eşine 10 yıl önce böbreğini verdiğini anlatan Khamisi, "Türkiye'de organ nakillerinin çok başarılı yapıldığını öğrenmiştim, o yüzden Türkiye'yi tercih ettim. Şu an çok iyiyim. Özellikle nakil yapan hocanın ve ekibinin başarılı işler çıkardığını biliyordum." dedi.

Hastanede doktorların ve personelin yakından ilgilendiğini vurgulayan Khamisi, şunları kaydetti:

"Ailece organ nakillerinin ne kadar ciddi bir operasyon olduğunu biliyoruz. Onun için buraya geldik. Ben eşim için hiç düşünmeden böbreğimi vermiştim. Kızım da hiç tereddüt etmeden karaciğerinden parça verdi. Buradaki tedavinin kalitesi dünya standartlarında. Çok üst düzey kalitede tedavi aldım. Taburcu olduktan sonra Antalya'yı turist gibi gezmek, kentin tadını çıkarmak istiyorum."

Kenya'daki bir üniversitede doktora yapan kızı Amel Elbasyouni de annesinin tedavi süreciyle yakından ilgilendiğini söyledi.

Donör olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Elbasyouni, "Annem sağlığına kavuştu." dedi.

- "Bu tür büyük ameliyatlarda güven ve başarı çok önemli"

Prof. Dr. Bülent Aydınlı da karaciğer yetmezliği gelişen hastanın merkezlerinde nakil olmak için kendileriyle bağlantı kurduğunu söyledi.

Antalya'nın dünyanın dört bir yanından turist ağırladığını, sağlık turizminde de oldukça iyi olduğunu ifade eden Aydınlı, "Yurt dışından hastalar, organ nakli için geliyor. Bu hasta da Türkiye'yi, bizi tercih etti, şifasına kavuştu. Kısa sürede ülkesine göndermeyi planlıyoruz. Ülkemizde karaciğer, böbrek gibi tüm nakiller güvenle yapılabilmekte." diye konuştu.

Bu tür büyük ameliyatlarda güven ve başarının önemine değinen Aydınlı, ameliyat sonrası da yurt dışında hastanın takibini yapabilen sistemlerinin olduğunu sözlerine ekledi.