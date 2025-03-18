Antalya'da "Çevreye Dost Heykeller" sergisi açıldı

Antalya'da, "Çevreye Dost Heykeller" sergisi sanatseverlerle buluşturuldu.

Kağıt hamuru sanatçısı Nazan Uzungöl Köse ve emekli öğretmen eşi Hüseyin Köse'nin eserlerinden oluşan sergi, Antalya Sanatçılar Derneği Galerisi'nde kapılarını açtı.

Sergide, atık kağıt hamurları, ahşap, kumaş ve metal atıklarla yapılan 76 heykel sergilendi.

Hüseyin Köse, serginin açılışındaki konuşmasında, 8 senedir bu sanatla uğraştığını ve sergide 30 eserinin yer aldığını söyledi.

Yaşanılabilir bir çevre mücadelesine sanat yoluyla katkıda bulunmaya çaba gösterdiklerini belirten Köse, "Temiz atıkları biriktiriyoruz. Ahşap, kumaş, taş, metal, kağıt ve bitkilerle çalışıyoruz. Ben daha çok bitki atıklarıyla ve doğadaki ahşap atıklarla sanat ürünleri üretmeye çalışıyorum. Çocuklarımıza ve gençlerimize mesajımız şudur ki gezdikleri yerlerde, herhangi bir yerde gördükleri nesnelere farklı gözle baksınlar. Çöpleri her zaman bir atık olarak düşünmesinler, geri dönüştürsünler." diye konuştu.

Sanatçı Nazan Uzungöl Köse de sergide 46 çalışmasının yer aldığını dile getirdi.

Eserlerini sürdürülebilirliğe dikkati çekmek amacıyla ortaya koyduğunu belirten Köse, şunları kaydetti:

"Sanat vasıtasıyla kağıtların yeniden hayat bulmasını ve çevre bilincini oluşturmak için insanlarda farkındalık yaratmayı istiyoruz. Kağıt ve diğer temiz atıklar oldukça maliyetli ürünler ve bunlar yeniden dönüştürülmeli. Dönüştürülmeden heba olmaları hem ülkemize hem de çevremize büyük zararlar verdiği için biz böyle bir yola çıktık."

Sergi, 29 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.