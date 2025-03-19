Antalya'da 1 kişiyi öldüren, 1 kişiyi yaralayan sanığa müebbet hapis cezası

Antalya'da babasının tartıştığı 2 kişinin üzerine minibüs sürerek birinin ölümüne diğerinin yaralanmasına sebep olan yabancı uyruklu sanık, müebbet ve 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ahmad Alissa, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Tercüman aracılığıyla savunma yapan sanık, olayın kaza olduğunu, kasten kimseyi öldürmediğini iddia ederek hakkında beraat kararı verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Ahmad Alissa'yı Muhammed Ali Bilal'i (19) "kasten öldürme" suçundan müebbet, Abdurrahman Belola'ya (23) yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanık hakkında herhangi bir indirim uygulanmadı.

- "Çocuğumun hakkı yerde kalmadı"

Müşteki avukatı Bedirhan İmrek, duruşma sonrası gazetecilere, maktul Muhammed Ali Bilal'in asker harçlığı için çalıştığı fabrikada darbedildiğini söyledi.

Darp olayının ardından fabrika çıkışında sanık Ahmad Alissa'ın araçla Bilal'in üstünden geçtiğini belirten İmrek, "Karar duruşmasında, sanık müebbet hapis cezası aldı. Takdir indiriminin uygulanmaması ile adalet tecelli etmiştir." dedi.

Hacer Bilal de oğlunun kısa bir süre sonra askere gideceğini ifade ederek, "Fabrikada kavga çıkıyor. Çocuğumu dışarı çıkartıyorlar. Sanık arabayla gelip oğluma vurup, öldürüyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin adaletine çok teşekkür ediyorum. Çocuğumun hakkı yerde kalmadı. Allah'a binlerce şükür." diye konuştu.

- Olay

Kepez ilçesi Altınova Mahallesi'nde 16 Nisan 2024 tarihinde, yabancı uyruklu iş yeri sahibiyle çalışanları arasında çıkan tartışmanın ardından, iş yerinden çıkıp yolun karşısına geçen 2 işçiye, iş yeri sahibinin oğlu Ahmad Alissa, minibüsle çarpmıştı.

Kazada yaralanarak ambulansla hastaneye kaldırılan Muhammed Ali Bilal, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Abdurrahman Belola ise tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Olay yerinden kaçtıktan sonra yakalanan sürücü Ahmad Alissa, "kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı.