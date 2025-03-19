Serik'te şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi

Serik Kaymakamlığı tarafından şehit yakınları ve gaziler için iftar programı organize edildi.

Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde Kaymakam Cemal Şahin ve eşi Gülay Şahin ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa, Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul, AK Parti Serik İlçe Başkanı Ahmet Söker, MHP Serik İlçe Başkanı Osman Üstünmet, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Kaan Özel ile kurum müdürleri ve muhtarlar da katıldı.

Burada konuşan Serik Kaymakamı Cemal Şahin, 18 Mart tarihinin, milletin fedakarlık ve kahramanlık destanlarından birinin yıl dönümü olduğunu vurguladı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümünde vatan uğruna canlarını feda eden şehitleri rahmet ve minnetle andığını, hayatta olan gazilere sağlık ve huzur dilediğini ifade eden Şahin, "Onların göstermiş olduğu vatan sevgisi ve mücadele ruhu, bizlere mirastır. Bizler de bu emanete sahip çıkmak, onların uğruna can verdiği değerleri yaşatmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kur'an-ı Kerim okunan programda, Serik Müftüsü İbrahim Köksal dua etti.