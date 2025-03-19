Kumlucalı başarılı sporcular AK Parti İlçe Başkanı Paslıkılıç'ı ziyaret etti

Türkiye çeşitli illerinde katıldıkları yarışmalarda dereceler elde eden Kumluca Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesindeki sporcular, AK Parti İlçe Başkanı Bekir Paslıkılıç'a ziyarette bulundu.

Ziyarette sporculara Kumluca Gençlik ve Spor ilçe Müdürü Erol Koca ve antrenörler de eşlik etti.

Koca, ziyarette yaptığı konuşmada, Kumlucalı sporcuların son dönemde katıldıkları yarışmalarda önemli dereceler elde ettiğini belirtti.

Judo ve güreş branşlarında özellikle Türkiye çapında başarılar elde edildiğine dikkati çeken Koca, müdürlük olarak her branştaki sporculara destek verdiklerini kaydetti.

Bekir Paslıkılıç de spor yapmanın özveri istediğini belirtti.

Kumlucalı sporcuların başarıları ile kendilerini gururlandırdığını anlatan Paslıkılıç, sporculara gereken desteği vereceklerini vurguladı.