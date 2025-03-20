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        Antalya'da bıçakla 1 kişi öldüren, 1 kişiyi yaralayan sanık hakim karşısında

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bıçakla 1 kişiyi öldüren, 1 kişiyi ağır yaralayan sanığın "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 10:46 Güncelleme: 20.03.2025 - 10:46
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        Antalya'da bıçakla 1 kişi öldüren, 1 kişiyi yaralayan sanık hakim karşısında
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        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bıçakla 1 kişiyi öldüren, 1 kişiyi ağır yaralayan sanığın "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından yargılanmasına başlandı.

        Antalya Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Polat Dereli (46), olayda yaralanan Osman Dere ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

        Söz verilen sanık, olay yerinde polis ekiplerinin çalışmalarını izlerken gözaltına alındığını belirterek, "Olaylarla ilgili hiçbir şey hatırlamıyorum. Öldürdüğüm ve yaraladığım iddia edilen kişileri tanımıyorum. Kimseyi öldürmedim, hakkımdaki iddiaları kabul etmiyorum." savunmasını yaptı.

        Cinayet mahallindeki çalışmaları izlerken çekilmiş fotoğrafları gösterilen sanık, bu anları da hatırlamadığını öne sürdü.

        Sanık, 2019-2020 yıllarında psikolojik tedavi gördüğünü ifade etti.

        Olayda yaralanan Osman Dere ise sanığı, çalıştığı iş yerinin etrafında bisikletle gezerken gördüğünü anlatarak, "İş yerimin önünde arkadaşlarımla otururken, arkadaşlarımın uyarısıyla bana dik dik baktığını gördüm. 'Hayırdır birader, bir şey mi var?' diye sorduğumda 'Sen biliyorsun' diye yanıt verdi. Yanına gittiğimde ise önce yüzümün sol tarafından, sonra da sol göğsümden bıçakladı." ifadesini kullandı.

        Dere, sanığın yanına giderken bıçağı görmediğini, suç aletini ceketin kol kısmının içinden çıkardığını tahmin ettiğini kaydetti.

        Olayda hayatını kaybeden Deniz Akten'in annesi Fatma Akten de sanıktan şikayetçi olduğunu kaydetti.

        Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Polat Dereli, 28 Eylül 2024 tarihinde, Fener Mahallesi Tekelioğlu Caddesi'ndeki bir iş yerinde belirlenemeyen sebeple, önce vale olarak çalışan Osman Dere'yi ardından yolda yürüyen Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası üyesi Deniz Akten'i (38) bıçaklamıştı.

        Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Akten, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Kaçtıktan sonra olay yerine geldiği sırada polislerce yakalanan şüpheli Polat Dereli'nin, daha önce psikolojik tedavi gördüğü ve 9 ayrı suçtan sabıkalı olduğu öğrenilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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