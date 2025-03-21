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        GÜNCELLEME - Antalya merkezli suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlı adliyede

        Antalya merkezli suç örgütüne yönelik operasyonda Alanya ilçesinde gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 10:42 Güncelleme: 21.03.2025 - 10:42
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        GÜNCELLEME - Antalya merkezli suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlı adliyede
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        Antalya merkezli suç örgütüne yönelik operasyonda Alanya ilçesinde gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Antalya merkezli İstanbul, İzmir, Konya, Isparta ve Mersin'de 61 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, Alanya'da gözaltına alınan 8 şüphelinin karakoldaki işlemleri tamamlandı.

        Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden B.K. ve İ.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 6 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        Elebaşılığını C.F'nin yaptığı "tefeci" organize suç örgütüne yönelik Manavgat, Alanya ve Gazipaşa cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda, Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu 650 jandarma personelinin katılımıyla Antalya merkezli İstanbul, İzmir, Konya, Isparta ve Mersin'de 61 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

        Operasyonda "tefe" faizi uygulayarak mağdurları birden fazla tefeciye borçlandırdıkları, çekleri, senetleri şantaj, tehdit yoluyla tahsil ettikleri ve mağdurların şikayetçi olmalarını engelledikleri, teminat olarak aldıkları çekleri ise faktoring şirketlerinden nakit paraya çevirerek, çek bedeli üzerinden yüksek oranlarda "komisyon" adı altında faiz bedeli aldıkları tespit edilen 45 kişi yakalanmıştı.

        Operasyonlarda yaklaşık 15 milyar değerinde 5 yıldızlı otel (250 odalı), organize sanayi bölgesi üzerinde fabrika bulunan 220 dönümlük arazi, 3 apartman (18 daire), 2 büyük et entegre tesisi, 29 villa, 6 iş yeri, 71 arsa veya tarla, 76 araç ile 4 şirkete 5549 Sayılı Kanun gereğince, MASAK raporuna istinaden adli makamlarca el konulmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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