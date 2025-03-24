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        Alanya'da üreticilere dut fidanı desteği

        Antalya Büyükşehir Belediyesince, Alanya ilçesinde ipek böcekçiliğini canlandırmak için Uğurlu ve Bıçakçı mahallelerindeki 7 üreticiye dut fidanı desteğinde bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 15:39 Güncelleme: 24.03.2025 - 15:50
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        Alanya'da üreticilere dut fidanı desteği
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        Antalya Büyükşehir Belediyesince, Alanya ilçesinde ipek böcekçiliğini canlandırmak için Uğurlu ve Bıçakçı mahallelerindeki 7 üreticiye dut fidanı desteğinde bulunuldu.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Alanya’da ipek böcekçiliğini yeniden canlandırmak için çalışmalar sürdürüyor.

        Sapadere Mahallesi’nde açılan İpek Evi'nde hem ipek böcekçiliğini canlandırmak hem de bölgedeki üreticileri bilgilendirme eğitim çalışmaları yürütüyor.

        Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğü, dut ağacının kolay yetiştiği ve ipek böcekçiliği yapabilme potansiyeli olan mahalleleri tespit ederek dut fidanı hibesine başladı.

        Projenin ilk etabında Dim Vadisi’nde bulunan Uğurlu ve Bıçakçı mahallelerindeki üreticilere fidan dağıtımı yapıldı.

        Büyükşehir ekipleri toplam 7 üreticiye verilmek üzere Uğurlu Mahallesi Muhtarı Ahmet Sarı ve Bıçakçı Mahallesi Muhtarı Murat Çay’a 125 dut fidanı teslim etti. ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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