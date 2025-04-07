Serik'te öğrenci servisleri denetlendi
Antalya'nın Serik ilçesinde trafik ekiplerince okul servislerine yönelik denetim yapıldı.
Antalya'nın Serik ilçesinde trafik ekiplerince okul servislerine yönelik denetim yapıldı.
Bayram ve ara tatilin ardından okulların açılmasıyla İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri Çınaraltı Meydanı başta olmak üzere ilçenin çeşitli noktalarında öğrenci okul servislerini denetledi.
Ekiplerce denetimlerde şoförlerin sürücü belgesi, servis taşımacılığı yetki belgesi, psikoteknik raporları ve mesleki yeterlilik belgeleri kontrol edildi.
Sürücülerin GBT sorgulamasının ardından araç denetimine geçen ekipler, araçta bulunan öğrencilerin emniyet kemerlerini ve taşıma kapasitesini inceledi.
Ekiplerce eksikliklerin tespit edildiği sürücülere cezai işlem uygulandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince denetimlerin aralıksız devam edileceği belirtildi.
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