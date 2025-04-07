Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Serik'te öğrenci servisleri denetlendi

        Antalya'nın Serik ilçesinde trafik ekiplerince okul servislerine yönelik denetim yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 09:43 Güncelleme: 07.04.2025 - 09:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Serik'te öğrenci servisleri denetlendi
        ABONE OL

        Antalya'nın Serik ilçesinde trafik ekiplerince okul servislerine yönelik denetim yapıldı.

        Bayram ve ara tatilin ardından okulların açılmasıyla İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri Çınaraltı Meydanı başta olmak üzere ilçenin çeşitli noktalarında öğrenci okul servislerini denetledi.

        Ekiplerce denetimlerde şoförlerin sürücü belgesi, servis taşımacılığı yetki belgesi, psikoteknik raporları ve mesleki yeterlilik belgeleri kontrol edildi.

        Sürücülerin GBT sorgulamasının ardından araç denetimine geçen ekipler, araçta bulunan öğrencilerin emniyet kemerlerini ve taşıma kapasitesini inceledi.

        Ekiplerce eksikliklerin tespit edildiği sürücülere cezai işlem uygulandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince denetimlerin aralıksız devam edileceği belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Site sakinini öldürmüştü! Katil kapıcının ifadesi ortaya çıktı!
        Site sakinini öldürmüştü! Katil kapıcının ifadesi ortaya çıktı!
        Eşinden boşanmış, 1 çocuk babası! Sapık yakalandı!
        Eşinden boşanmış, 1 çocuk babası! Sapık yakalandı!
        Mourinho'dan Okan Buruk cevabı!
        Mourinho'dan Okan Buruk cevabı!
        Başkent'te 22 gözaltı, 7 tutuklama! Sosyal medyadan fuhuş tuzağı!
        Başkent'te 22 gözaltı, 7 tutuklama! Sosyal medyadan fuhuş tuzağı!
        3 çocuk annesine 15 bıçak darbesi!
        3 çocuk annesine 15 bıçak darbesi!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Çocuğa sigorta girişi avantajlı mı?
        Çocuğa sigorta girişi avantajlı mı?
        Kimlik bilgileri çalındı! Gizem'in hayatı karardı!
        Kimlik bilgileri çalındı! Gizem'in hayatı karardı!
        Otomotiv endüstrisinde ABD ayarı
        Otomotiv endüstrisinde ABD ayarı
        Çin Seddi uzaydan görülebilir mi?
        Çin Seddi uzaydan görülebilir mi?
        Sağanak yağmur ve kar yağışı etkili olacak
        Sağanak yağmur ve kar yağışı etkili olacak
        "Çin ile ticaret açığı sorununu çözmedikçe anlaşma yapmayacağım"
        "Çin ile ticaret açığı sorununu çözmedikçe anlaşma yapmayacağım"
        Le Pen: Mücadeleye devam edeceğim
        Le Pen: Mücadeleye devam edeceğim
        Para çok, jübile maçı yok
        Para çok, jübile maçı yok
        "Ferhunde hanım gelemedi biz geldik"
        "Ferhunde hanım gelemedi biz geldik"
        Twitter'dan BlueSky'a dijital göç
        Twitter'dan BlueSky'a dijital göç
        KKTC'de yakalanan Kaan Ketenci tutuklandı
        KKTC'de yakalanan Kaan Ketenci tutuklandı
        AK Parti'den CHP lideri Özel'e cunta tepkisi
        AK Parti'den CHP lideri Özel'e cunta tepkisi
        "F.Bahçe'nin şampiyonluk şansı %40"
        "F.Bahçe'nin şampiyonluk şansı %40"
        45 dakikada Talisca resitali!
        45 dakikada Talisca resitali!

        Benzer Haberler

        Alanyaspor-Bodrum FK maçının ardından
        Alanyaspor-Bodrum FK maçının ardından
        Alanyaspor - Bodrum FK maçının ardından
        Alanyaspor - Bodrum FK maçının ardından
        Alanyaspor-Bodrum FK maçının ardından
        Alanyaspor-Bodrum FK maçının ardından
        Antalya'da gerçekleştirilen 20. Uluslararası Runtalya Maratonu sona erdi
        Antalya'da gerçekleştirilen 20. Uluslararası Runtalya Maratonu sona erdi
        Runtalya'nın ödül töreninde evlilik teklifi
        Runtalya'nın ödül töreninde evlilik teklifi
        101 gün sonra denizle buluşturulan yavru fok ölü bulundu
        101 gün sonra denizle buluşturulan yavru fok ölü bulundu