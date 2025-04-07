Serik'te öğrenci servisleri denetlendi

Bayram ve ara tatilin ardından okulların açılmasıyla İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri Çınaraltı Meydanı başta olmak üzere ilçenin çeşitli noktalarında öğrenci okul servislerini denetledi.

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