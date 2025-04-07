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        Antalya'da polisten kaçmaya çalışan 2 firari hükümlü yakalandı

        Antalya'nın Finike ilçesinde, uygulama noktasında polis ekiplerinden kaçmaya çalışan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 11:29 Güncelleme: 07.04.2025 - 11:29
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        Antalya'da polisten kaçmaya çalışan 2 firari hükümlü yakalandı
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        Antalya'nın Finike ilçesinde, uygulama noktasında polis ekiplerinden kaçmaya çalışan 2 firari hükümlü yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Bulvarı'nda yapılan uygulamada 07 AYD 570 plakalı aracın sürücüsüne "Dur" ihtarında bulundu.

        Polis ekiplerinin uyarısına uymayan ve aracıyla geri kaçmaya çalışan sürücü durduruldu.

        Yapılan kontrolde, otomobil sürücüsü İ.Ç. ve araçtaki E.Ç'nin, dolandırıcılık suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

        Gözaltına alınan hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Abartı egzoz ve eksikleri nedeniyle araç trafikten men edildi, sürücüye 60 bin lira ceza kesildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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