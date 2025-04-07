Antalya'da polisten kaçmaya çalışan 2 firari hükümlü yakalandı

Abartı egzoz ve eksikleri nedeniyle araç trafikten men edildi, sürücüye 60 bin lira ceza kesildi.

Yapılan kontrolde, otomobil sürücüsü İ.Ç. ve araçtaki E.Ç'nin, dolandırıcılık suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

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