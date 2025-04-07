Antalya'da heyelan nedeniyle kapanan kara yolu ulaşıma açıldı

Büyük kaya ve taşların yola düşmesiyle yol trafiğe kapandı. Bölgeye ulaşan Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Alanya ekipleri, iş makinesiyle yoldaki kaya, taş ve toprağı temizledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, hafta sonu kentte etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle dün Taşatan Yolu'nda heyelan meydana geldi.

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