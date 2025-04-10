Antalya dünya liderlerini ağırlamaya hazır

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ve Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğinde 11-13 Nisan'da yapılacak 4. Antalya Diplomasi Forumu için Antalya'da hazırlıklar tamamlandı.

Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Antalya'da bu hafta sonu diplomasi trafiği yaşanacak. Daha önce G20, NATO zirveleri gibi önemli organizasyonlarla dünya liderlerini ağırlayan kent, Diplomasi Forumu'na dördüncü kez ev sahipliği yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı forum, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre ve Fuar Merkezi'nde yapılacak. Bu yıl "Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek" ana temasıyla düzenlenecek forumun yapılacağı Belek'teki otellerde konaklayacak üst düzey konuklar için kent genelinde gerekli hazırlıklar yapıldı. Bu kapsamda havalimanı ve Belek Turizm Merkezi ile forumun gerçekleşeceği NEST Kongre ve Fuar Merkezi'nin çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.

Oturumların, ikili görüşmelerin ve basın toplantılarının yapılacağı odaların hazırlandığı merkezde, Anadolu Ajansı başta olmak üzere foruma katılacak kurum ve kuruluşlar tarafından stantlar oluşturuldu. Merkezde Afrika Kültür Evi tarafından da stant hazırlandı.

20'yi aşkın devlet ve hükümet başkanı, 50'den fazlası dışişleri bakanı olmak üzere 70'i aşkın bakan, yaklaşık 60 üst düzey uluslararası kuruluş temsilcisinin yanı sıra aralarında öğrencilerin de bulunduğu 4 bini aşkın konuğun katılması beklenen forum için Antalya Havalimanı'nda da hareketlilik başladı. Antalya Valisi Hulusi Şahin, dün foruma katılmak için ilk olarak kente gelen Gine Bissau Devlet Başkanı Umaro Sissoco Embalo'yu karşıladı. - Diplomasinin kalbi Antalya'da atacak Vali Şahin, AA muhabirine, bu yıl forumun dördüncüsüne ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Dünya kenti konumundaki Antalya'nın forum kapsamında devlet ve hükümet başkanlarını, dışişleri bakanlarını, çok sayıda sivil toplum örgütü ile uluslararası kuruluşun temsilcilerini, akademisyenleri ve basın mensuplarını ağırlayacağını dile getiren Şahin, Antalya'nın bu tür organizasyonlarda oldukça başarılı olduğunu vurguladı.