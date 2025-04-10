Antalya Diplomasi Forumu ticari ilişkileri de güçlendiriyor

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Antalya Diplomasi Forumu (ADF), ülkeler arasındaki ilişkilerin gelişmesi ve küresel sorunların ele alınmasının yanı sıra bölge ve ülke ekonomisine de katkı sunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğinde bu yıl "Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek" ana temasıyla 11-13 Nisan'da düzenlenecek 4. Antalya Diplomasi Forumu, devlet başkanlarını, bakanları, diplomatları ve iş dünyasının önde gelen isimlerini Antalya'da buluşturacak.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Hacısüleyman, AA muhabirine, forumda değişik kültürdeki insanların bir araya geleceğini söyledi.

Böyle bir diplomasi forumunun Antalya'da yapılmasının da anlamlı olduğuna işaret eden Hacısüleyman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Antalya turizmin başkenti olmasıyla zaten barışçıl bir kültüre sahip. Belki birbiriyle tartışmalı olan ülkeleri, devletleri, insanların bir araya geldiği, aynı havuzda yüzdükleri, aynı sahada top oynadıkları, aynı sahilde güneşlendikleri bir kent. Dolayısıyla bu özelliğiyle zaten halklar, milletler arasında birleştirici rolü var. Herkes burada barışçıl bir şekilde birbirine saygı duyarak tatilini diplomatik bir şehirde geçiriyor. Diplomasinin yüksek seviyede uygulandığı bir yapıda geçiriyor."

Hacısüleyman, forumun sadece politikaya hizmet etmediğini, iş dünyasını da yakından ilgilendirdiğini kaydetti. Foruma katılacak devlet temsilcilerinin iş insanlarıyla da buluşacağını ifade eden Hacısüleyman, forumla bir güven ortamının oluşturulacağını belirtti. Ticareti geliştirmek için ülkelere yönelik sektör bazlı ziyaretler gerçekleştirdiklerini aktaran Hacısüleyman, şöyle devam etti: "Gittiğimiz ülkelerde kendimizi, sektörümüzü anlatmaya çalışıyoruz. Buraya gelecek ülke yöneticileri, devlet bürokrasisi, buradaki turizm, tarım, sanayi potansiyelini görme imkanı bulacak. Antalya'dan olumlu bir intibayla ayrılmaları, Antalya ve Türkiye ile iş yapabilmelerine, ekonomiye katkı sağlayacak. Bu açıdan Diplomasi Forumu'nun burada yapılmasını memnuniyetle karşılıyoruz." - Ticarette taraflar arasında güven ortamı oluşturuyor Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır da küresel ticaret savaşlarının, birtakım çatışmaların olduğu bir dönemde, Antalya'nın barışı simgeleyen diplomasi forumuna ev sahipliği yapmasından memnun olduklarını söyledi.

Bu tür organizasyonların tanıtım sağladığını dile getiren Çandır, "4 yıldır Antalya bu organizasyonu başarıyla gerçekleştiriyor. Tarımın, turizmin başkenti Antalya, diplomasinin de başkenti olma yolunda önemli adımlar atıyor. Bu anlamda çok mutluyuz." dedi. ASKON Antalya Şube Başkanı Onur Kacar da Antalya'nın ülke ekonomisine önemli katkılar sunduğunu belirtti. Antalya'nın bugüne kadar çok sayıda önemli organizasyona ev sahipliği yaptığını anımsatan Kacar, iş dünyası olarak bu organizasyonların olumlu etkilerini gördüklerini ifade etti. Diplomasi forumuna da devlet liderlerinin, bakanların, iş insanlarının katılacağını aktaran Kacar, "Buraya gelecek ülke temsilcileri ticari ilişkileri de güçlendirmek istiyor. Bu açıdan Antalya ve Türkiye'yi daha iyi tanıma imkanı bulacaklar. Ticaret yapacağımız konularda karşılıklı güven ortamı oluşacak." diye konuştu. - "Diplomasinin gücü ticarete yön veriyor" Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Antalya Şube Başkanı Yusuf Akgül de forumun bu yılki ana temasının yalnızca siyasi arenaya değil, iş dünyasına da önemli mesajlar verdiğini kaydetti.

Küresel belirsizliklerin arttığı, ticaretin yön değiştirdiği ve rekabet koşullarının hızla evrildiği bir dönemde, diplomasinin yumuşak gücüne her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduklarını aktaran Akgül, şunları söyledi: "Forum, uluslararası diyaloğun güçlendiği, iş dünyası için yeni vizyonların ve işbirliği imkanlarının doğduğu önemli bir platformdur. Forumda ele alınan konular, ticaret diplomasisi, enerji güvenliği, dijital dönüşüm ve iklim krizi gibi başlıklar, doğrudan özel sektörü ilgilendiren alanlardır. Küresel meselelerin çözümünde iş dünyasının rolünü artırmak, bölgesel yatırımları teşvik etmek ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlamak adına bu tür uluslararası platformlarla eşgüdüm içinde hareket edilmesi gerektiğine inanıyoruz." Antalya İş İnsanları Derneği Başkanı Bilal Köleoğlu da ADF'nin, her yıl dünyanın dört bir yanından devlet başkanlarını, dışişleri bakanlarını, düşünce kuruluşları ve iş dünyasının temsilcilerini, akademisyenleri bir araya getirerek Antalya'yı küresel bir diplomasi üssüne dönüştürdüğünü söyledi.