Antalyalı çift düğün hayalini 45 yıl sonra gerçekleştirdi

Antalya'nın Serik ilçesinde kaçarak evlenen Yılmaz çifti, 45 yıl sonra gelinlik ve damatlık giyip, düğün yaptı.

Kaçtıkları için 1980'de düğün yapamadan evlenen 66 yaşındaki Fatma Yılmaz ile 70 yaşındaki Hüseyin Yılmaz, düğün hayalini yıllar sonra gerçekleştirdi.

Üç çocukları ve 7 torunları bulunan çift, Merkez Mahallesi'ndeki bir kafede düzenlenen düğünde nikahlarını tazeledi.

Gelinlik ve damatlık giyen çift, 45 yıldır içlerinde kalan ukdeyi komşularının da destekleriyle gerçekleştirdi.

Hüseyin Yılmaz, evlendiklerinde düğün yapamadığını ve eşinin sürekli gelinlik giyememesinden şikayet ettiğini söyledi.

Eşi ile nikah tazeleme kararı aldıklarını anlatan Yılmaz, "Çocuklarımdan biri burada, biri Anamur'da, bir diğeri de Avusturya'da. Çocukları büyüttük. 45 yıldır evliyiz ama düğün yapamadık. Bir anda düğün yapmaya karar verdik. Bu yaşta damatlık giydim, eşim de gelinlik. Güzel bir duyguymuş. Çok mutlu olduk." diye konuştu.