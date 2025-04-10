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        Antalya'da ilçe halkının katılımıyla sessiz kitap okuma etkinliği düzenlendi

        Antalya'nın Akseki ilçesinde kitap okuma farkındalığı oluşturmak amacıyla Hükümet Konağı önünde sessiz kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 13:07 Güncelleme: 10.04.2025 - 13:07
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        Antalya'da ilçe halkının katılımıyla sessiz kitap okuma etkinliği düzenlendi
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        Antalya'nın Akseki ilçesinde kitap okuma farkındalığı oluşturmak amacıyla Hükümet Konağı önünde sessiz kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.

        İlçe Halk Kütüphanesi tarafından düzenlenen etkinliğe ilçe bürokratları, kamu görevlileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Katılımcılar, ellerine aldıkları kitapları yaklaşık bir saat boyunca sessizce okudu.

        Etkinlik sırasında trafikte sessizlik sağlanması amacıyla belediyenin merkezi anons sisteminden sürücülere uyarı yapıldı. Hükümet Konağı önüne "Korna Çalma, Kitap Okuyoruz" yazılı tabelalar yerleştirildi. Sürücüler, kitap okuma etkinliğine duyarlılık göstererek korna çalmadan geçiş yaptı.

        Akseki Yeğen Mehmet Paşa İlçe Halk Kütüphane Müdürü Emine Öz, AA muhabirine, kitap okumayı teşvik etmek amacıyla böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Etkinliğe katılanlardan Kamil Girgin, güzel ve anlamlı bir çalışma olduğunu belirtti.

        Etkinlik kapsamında "kitap yüzü sergisi" açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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