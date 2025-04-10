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        Antalyaspor, Bodrum FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 12 Nisan Cumartesi günü Sipay Bodrum FK ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 13:48 Güncelleme: 10.04.2025 - 13:55
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        Antalyaspor, Bodrum FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 12 Nisan Cumartesi günü Sipay Bodrum FK ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Emre Belözoğlu, takımın iki aylık süreçte iyi puanlar topladığını söyledi.

        Takımın iç saha performansı ve motivasyonun memnun edici olduğunu belirten Belözoğlu, "Bu performansımızı deplasmanlara da taşımamız gerekiyor. Hatay ve Adana maçları dışında deplasmanda istediğimiz sonuçların olduğunu söyleyemem. Şu an bizim adımıza işler iyi gidiyor gibi görünüyor. Ama rahat bir pozisyonda olduğumuzu düşünmüyorum. İşimize sımsıkı sarılacağız. Önümüzde kolay maçlar yok. Bize yakın rakiplerle oynayacağız. O yüzden en iyi şekilde hazırlanmak başlıca görevimiz." dedi.

        Bodrum FK'nin yeni hocasıyla beraber bir çıkış yakaladığını ifade eden Belözoğlu, maça iyi hazırlanıp puan veya puanlarla dönmek istediklerini dile getirdi.

        Avrupa hayalleri kurmanın şu an için çok gerçekçi olmadığını aktaran Belözoğlu, "Bizim için ivedi olan şey son dört takımdan puan anlamında rahatlayacak şekilde uzaklaşmak. Ondan sonra bu hedefleri konuşmak daha gerçekçi olur. Bunu için de önemli maçlara çıkacağız." diye konuştu.

        Takımın gidişatından çok memnun olduğunu vurgulayan Belözoğlu, doğru hamleler ve taktiklerle kazanmanın önemli olduğunu söyledi.

        Belözoğlu, 1999-2002 yıllarında Galatasaray forması giyen eski futbolcu Capone'nin teknik direktörlük için çalışmalar yaptığını ve bir hafta boyunca birlikte çalışacaklarını sözlerine ekledi.

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