Antalyaspor, Bodrum FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 12 Nisan Cumartesi günü Sipay Bodrum FK ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Emre Belözoğlu, takımın iki aylık süreçte iyi puanlar topladığını söyledi.

Takımın iç saha performansı ve motivasyonun memnun edici olduğunu belirten Belözoğlu, "Bu performansımızı deplasmanlara da taşımamız gerekiyor. Hatay ve Adana maçları dışında deplasmanda istediğimiz sonuçların olduğunu söyleyemem. Şu an bizim adımıza işler iyi gidiyor gibi görünüyor. Ama rahat bir pozisyonda olduğumuzu düşünmüyorum. İşimize sımsıkı sarılacağız. Önümüzde kolay maçlar yok. Bize yakın rakiplerle oynayacağız. O yüzden en iyi şekilde hazırlanmak başlıca görevimiz." dedi.

Bodrum FK'nin yeni hocasıyla beraber bir çıkış yakaladığını ifade eden Belözoğlu, maça iyi hazırlanıp puan veya puanlarla dönmek istediklerini dile getirdi.