Serik Kaymakamı Şahin'den şehit polisin kızına ziyaret

Antalya'nın Serik ilçesinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla Serik Kaymakamı Dr. Cemal Şahin şehit polis kızını ziyaret etti.

Kaymakam Cemal Şahin, 1989 yılında Şırnak’ın Cizre ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca girilen silahlı çatışmada şehit olan polis memuru Necip Un'un kızı Deniz Eskitürk'ün (41) Yeni Mahalle'deki evine ziyarette bulundu.

Kur'an-ı Kerim'in okunduğu ve duaların edildiği ziyarette konuşan Kaymakam Şahin, Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla polis şehitlerinin yakınlarını ziyaret ettiklerini söyledi.

Her yıl Polis Haftası'nda şehit yakınlarını ziyaret ettiklerini belirten Şahin, "Kaymakamlık olarak bizler önemli günlerimizde şehit ailelerimizi ve gazilerimizi ziyaret ediyoruz. Bu vesilesiyle şehit polisimizin kızını ziyaret ettik. Kaymakamlık olarak her zaman yanlarında olduğumuzu belirttik" dedi.

Şehit Polis kızı Deniz Eskitürk ise 4 yaşındayken babasının şehit olduğunu anlatarak, "Babamı hayal meyal hatırlıyorum. Babasız çok zor günler yaşadım. Babam gibi ailemin çoğunluğu polis. Amcalarım, kuzenlerin polis. Eşimde jandarma personeli. Ziyaretten dolayı çok çok duygulandım ” ifadelerini kullandı.