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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Antalya'da 14. OHSAD Kurultayı'nda konuştu: (1)

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "SMA hastası çocuklarımızın tedavisinde kullanılan ve 2017'den bu yana geri ödemesini gerçekleştirdiğimiz ilaca ilave olarak, hastalığın tedavisinde kullanılan ve kullanım kolaylığı olan diğer bir ilacı da çocuklarımızın tedavisi için SGK geri ödeme listesine dahil edeceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 11:18 Güncelleme: 11.04.2025 - 11:18
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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Antalya'da 14. OHSAD Kurultayı'nda konuştu: (1)
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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "SMA hastası çocuklarımızın tedavisinde kullanılan ve 2017'den bu yana geri ödemesini gerçekleştirdiğimiz ilaca ilave olarak, hastalığın tedavisinde kullanılan ve kullanım kolaylığı olan diğer bir ilacı da çocuklarımızın tedavisi için SGK geri ödeme listesine dahil edeceğiz." dedi.

        Bakan Işıkhan, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun da katıldığı, Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) tarafından Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde düzenlenen "14. OHSAD Kurultayı-Sağlıkta Ortak Çözüm Toplantıları"nda yaptığı konuşmada, kurultayda bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

        Türkiye'nin, sağlık hizmetlerinde geldiği noktayla yalnızca bölgesine değil, tüm dünyaya örnek bir model sunduğunu belirten Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 25 yılda ortaya koyduğu büyük vizyonun; şehir hastaneleriyle, en ileri sağlık hizmetleriyle, sağlık altyapısıyla, teknolojisiyle sağlık alanına yön veren bir sistemi beraberinde getirdiğini vurguladı.

        Işıkhan, bu vizyoner adımlar sayesinde artık vatandaşın sağlık hizmetine erişiminin kolay, hizmet kalitesinin yüksek, altyapının modern ve insan odaklı bir düzene kavuştuğunu ifade etti.

        Yatırımları anlatan Işıkhan, "2024 yılı Aralık ayında Tip-1 diyabet hastalığı olan 18 yaş altındaki çocuklarımızın kan şekeri takibini kolaylaştırmak için 'Sürekli Cilt Altı Glikoz İzlem Sistemi'ni geri ödeme kapsamına almıştık. Hemofili A hastalarında evde kolaylıkla deri altına uygulanabilen kanama önleyici ilacı da geçtiğimiz ay geri ödeme listemize ekledik. Böylelikle hastanede, damar yolu açılmasına gerek kalmadan evde uygulanabilen bu tedaviyle özellikle Hemofili A hastası çocuklarımıza ve ailelerine tedavide büyük kolaylık sağlamış olduk." diye konuştu.

        Bakan Işıkhan, SGK tarafından geri ödeme listesine eklenecek bir ilacın müjdesini de paylaşmak istediğini belirterek, "Belki Sayın Maliye Bakanımız bu müjdeyi size yakın zamanda verebilir diye düşünüyorum. SMA hastası çocuklarımızın tedavisinde kullanılan ve 2017'den bu yana geri ödemesini gerçekleştirdiğimiz ilaca ilave olarak, hastalığın tedavisinde kullanılan ve kullanım kolaylığı olan diğer bir ilacı da çocuklarımızın tedavisi için SGK geri ödeme listesine dahil edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        (Sürecek)

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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