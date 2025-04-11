Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Antalya'da 14. OHSAD Kurultayı'nda konuştu: (2)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2006 yılında temellerini atarak bugünkü seviyesine ulaştırdığımız, dünya sosyal güvenlik tarihinin en önemli ve büyük reformlarından biri olan Sosyal Güvenlik Reformu'nu bir adım daha ileri taşımak için gece gündüz çalıştık, çalışıyoruz" dedi.

Bakan Işıkhan, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun da katıldığı, Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) tarafından, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde, bu yıl 14'üncüsü düzenlenen "OHSAD Kurultayı-Sağlıkta Ortak Çözüm Toplantıları"na katıldı.

Işıkhan, burada yaptığı konuşmada, sosyal güvenlik sisteminin, toplumun bütün kesimlerini doğrudan ilgilendiren sağlık, güvenlik ve sosyal barışın kalıcı hale gelmesini sağlayan, gücünü dayanışma bilinci ile uzlaşmacı sorumluluktan alan kurumsal bir yapı olduğunu belirtti.

Bireyin en temel ihtiyacı, devletin ise en temel görevleri arasında yer alan sosyal güvenlik ve sağlık sisteminin en önemli kamu hizmetlerinden birisini teşkil ettiğini ifade eden Işıkhan, şöyle konuştu:

"Özellikle Genel Sağlık Sigortası, kamu hizmetleri içerisinde, sosyal refah devletinin olmazsa olmaz unsurlarından birisidir. Şu bir gerçek ki bir devlet, sosyal refah devleti niteliğini, genel sağlık sigortasının kapsamına, derinliğine, dinamizmine ve erişilebilirliğine verdiği önem ölçüsünde kazanabilir. Türkiye bu özelliklere haiz bir sistemi yıllardır büyük bir başarıyla sürdürmektedir. Bugün hamdolsun, özellikle de salgın sürecinde, dünyanın gıpta ile takip ettiği örnek bir sisteme sahip olduğumuzu bir kez daha ispatladık. Sağlık hizmetlerinin finansmanını sağlayan bir bakanlık olarak, hizmetlerin tüm vatandaşlarımıza eşit, adil ve yeterli düzeyde ulaştırılması öncelikli hedefimiz arasında yer almaktadır. Bu hedefe yönelik olarak, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2006 yılında temellerini atarak bugünkü seviyesine ulaştırdığımız, dünya sosyal güvenlik tarihinin en önemli ve büyük reformlarından biri olan Sosyal Güvenlik Reformu'nu bir adım daha ileri taşımak için gece gündüz çalıştık, çalışıyoruz."

- "2025 yılında 110 ilaç geri ödeme listesine alındı" Bakan Işıkhan, geçtiğimiz dönemde, sosyal güvenlik sisteminin vatandaşlar için daha hızlı, daha adil ve kolay erişilebilir olabilmesi için önemli gelişmeler kaydettiklerine işaret ederek, "2002’de yüzde 70 olan genel sağlık sigortasının kapsamını bugün yüzde 99,5'e çıkardık. Geçmişte adeta sadece parası olanın yararlanabildiği bir sisteme çevrilen sigorta hizmetlerini bugün, nüfusumuzun tamamını kapsayan, sistemin dışında bırakılmış vatandaşlarımızın da hizmetlerden eşit şekilde yararlanabildiği bir sosyal koruma mekanizmasına dönüştürmüş durumdayız." diye konuştu. Dijital entegrasyonu hızlandırıp kurumsal kapasiteyi güçlendirerek, vatandaşların memnuniyetini merkeze alan çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Işıkhan, günümüze uygun yeni düzenlemeler ve yeni iş birlikleriyle her geçen gün kapsamını ve derinliğini genişletmeye devam ettiklerini söyledi. Işıkhan, sadece son 1 yıl içerisinde gerçekleştirdikleri Genel Sağlık Sigortası hizmetlerinin bu alandaki hassasiyetlerini göstermesi bakımından yeterli olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"2024 yılında; 425 yurt içi, 7 yurt dışı toplam 432 ilaç geri ödeme listesine eklenmiş olup bu ilaçların 53 adedi kanser tedavisinde kullanılan ilaçlardır. 2025 yılında da 107 yurt içi, 3 yurt dışı toplam 110 ilaç geri ödeme listesine alınmıştır. Bu ilaçların da 25 adedi kanser tedavisinde kullanılan ilaçlardır. Bugün itibarıyla 8 bin 579 adet yurt içi ruhsatlı, 399 adet yurt dışından temin edilen olmak üzere toplam 8 bin 978 adet ilaç geri ödeme kapsamında yer almaktadır. 2024 yılı mayıs ayında hastanelerdeki yoğunluğu azaltmak ve raporlu hastalarımızın ilaca erişimini kolaylaştırmak için aile hekimlerinin reçete edebildiği ilaçların sayısını artırmıştık. 2025 yılında SGK tarafından yapılan düzenleme ile aile hekimlerinin SGK ilaç geri ödeme listesinden reçete edebildiği ilaç sayısını 5 bin 600 ilaçtan 6 bin ilaca çıkardık. Aile hekimliği uzman hekimlerinin rapor düzenleyebileceği ilaç sayısını da artırdık. Aile hekimi uzman hekimlerince yaklaşık 2 bin 650 ilaca rapor düzenlenebilmekte iken bu sayıya 80 ilaç daha ilave edilerek vatandaşlarımızın ilaca erişimlerinde kolaylık sağlamış olduk."

- "Özel sektör temsilcilerimizi kamudan bağımsız değerlendirmiyoruz" Bakan Işıkhan Cumhuriyet tarihinin en önemli dönüşümlerinden biri olan sosyal güvenlik reformu ve genel sağlık sigortası sisteminin gerek inşasında gerekse büyüme sürecinde özel sektörün katkısının ise yadsınamaz bir gerçek olduğunu dile getirdi. Işıkhan, dünyanın kapsamı en geniş, maliyeti en düşük ve standartları en yüksek sağlık hizmetini sunan Genel Sağlık Sigorta Sistemi'nin mevcut başarısının kamu özel sektör iş birliğinin bir sonucu olduğunu söyledi. Işıkhan, özel sağlık sektörünün yenilikçi ve rekabetçi niteliğinin, günün sonunda vatandaşlara sunulan sağlık hizmetlerindeki kaliteye olumlu katkı sunarak herkesin faydasına işleyen bir sisteme dönüştüğünü dile getirdi. Devlet olarak kamu hizmeti sunan özel sektör temsilcilerini kamudan bağımsız değerlendirmediklerini vurgulayan Işıkhan, bilakis bu hizmet ağının asli unsurları olarak gördüklerini ifade etti.