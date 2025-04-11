Sağlık Bakanı Memişoğlu, Antalya'da 14. OHSAD Kurultayı'nda konuştu:

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "İnsanlara önce sağlıklı kalmayı öğretmemiz, ona teşvik etmemiz sonra hastalanan insanlara gerekli yerde, doğru yer ve zamanda etkin tedaviyi yaptırmamız lazım." dedi.

Memişoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın da katıldığı Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) tarafından, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde düzenlenen "14. OHSAD Kurultayı-Sağlıkta Ortak Çözüm Toplantıları"na katıldı.

Toplantıdaki konuşmasında, dünyada Türkiye'deki sağlık sisteminin çok iyi olduğunun söylendiğini belirten Memişoğlu, "Bu esasında beşeri sermayenin Türkiye'deki zenginliğinin ve kalitesinin şansıdır. Biz ne yaparsak yapalım. Binalar da yapsak, en son teknolojiyi de getirsek hekimlerimizin, sağlık çalışanlarımızın kalitesi, yöneticilerimizin, iş adamlarımızın başarısı ve kalitesi bu başarıyı getirmiştir. Onun için sizler bu başarının temsilcilerisiniz." diye konuştu.

Memişoğlu, Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesi, liderliğiyle sağlıkta büyük başarıya imza atıldığını vurgulayarak, Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın birçok taslağı ve dosyasının 1970'li yıllardan itibaren TBMM'de tartışıldığını, raporlandığını ancak ortaya yönetsel bir irade konulamadığını söyledi. Yönetsel irade konulamamasının en büyük sebebinin paradigma değişikliğinin yapılamaması olduğunu vurgulayan Memişoğlu, şöyle konuştu: "Hekim odaklı sağlık sisteminden insan odaklı sağlık sistemine dönüşmeniz gerekiyordu. Ulaşılabilir sağlık sistemi kurmanız gerekiyordu. Ve kapsayıcı, eşit, adaletli ödeme sistemleri geliştirmeniz gerekiyordu. En önemlisi de belki de çoğumuzun da çok da önemsemediği standartlar oluşturup, bu standartlar üzerinde yönetsel ve sistemi büyütme anlamında hareket etmeniz gerekiyordu. Kalite standartları, hastane standartlarının oluşturulması. Hepsi kurala bağlandı. Bu kural üzerinden de büyüme devam edildi. Burada en önemli unsurlardan bir tanesi neydi; devletin girişimcisine özel sektöre güveni ve onun önünü açması. Eğer özel sektörü lokomotif olarak kullanmasak sağlıkta dönüşümün ne kalitesini yakalayabilirdik ne de bugün dünyadaki başarısını yakalayabilirdik."

- "SUT'u realize etmemiz gerekiyor" Bakan Memişoğlu, 2024 yılında Türkiye’de 1 milyar 63 bin kez sağlık sektörünün insanlara dokunduğuna dikkati çekerek, sektörün yılda 12 kez bir vatandaşına dokunmasının iyi bir şey olmadığını belirtti. Sağlıkta düzeltmeye, yenilenmeye ihtiyaç olduğunu ifade eden Memişoğlu, "Bizim paradigmayı yeniden değiştirmeye ihtiyacımız var. Ama bunu değiştirirken, aynı 2003’lerde olduğu gibi herkesin bakış açısının aynı tarafta olması gerekir. Herkesin aynı hedefe odaklanması gerekir. Bu hedefin de insanlara hizmet eden sağlığı, nasıl iyi vereceğimizin öncelikle düşünülmesidir. Bunu düşünerek hareket ediyoruz. Burada birçok kısıtımız var. Ama bunu hep beraber çözeceğiz." ifadelerini kullandı. Memişoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Hazine ve Maliye Bakanlarına verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederek, "Ama Sayın Çalışma Bakanım, bizim Sağlık Uygulama Tebliği'ni (SUT) realize etmemiz gerekir. İki bakanıma da teşekkür ediyorum. Oturup bu konuyu hep beraber realize edecek iradeyi gösteriyorlar." dedi.

- "Bedeninizi, canınızı güvenmediğiniz kimseye emanet edemezsiniz" Memişoğlu, sağlık turizminde hedefin bir miktar altında olduklarını belirterek, Kovid-19'un Türkiye'ye çok iyi avantaj sağladığını, salgını çok iyi yönettiklerinden dünyada çok iyi tanıtım olduğunu hatırlattı. Sağlıkta güven endeksinin önemine işaret eden Memişoğlu, şunları kaydetti: "Bedeninizi, canınızı güvenmediğiniz kimseye emanet edemezsiniz. Onun için güven çok değerlidir, önemlidir. Güven endeksini kaybetmek en büyük riskimizdir. Güven endeksimiz bugün risk altındadır. Benim özel sektörüm risk altındadır. Dünyanın en kaliteli sağlık hizmetini veren, gerçekten büyük sermaye riskiyle bu işe giren, hakkıyla bu işi yapanlara haksızlık yapıyoruz demektir, eğer güven endeksini düşürüyorsa özel sektörün. Bunun vebali hepimizindir. Çünkü biz gerçekten bu işi hakkıyla yapanları koruyamıyoruz demektir. Önce aramızdaki bu güven endeksini düşürenlerle mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir. Bununla ilgili hiçbir toleransımız olmayacak."

Ödeme sistemlerinden denetlemeye, planlamaya kadar her şeyin reel olması gerektiğini anlatan Memişoğlu, "mış" gibi yapmamak, tek bir sistemden her şeyi yönetmek gerektiğini vurguladı. - "Kontrolümüz haricinde hiçbir sağlık hizmetinin verilmesini istemiyoruz" Sağlık turizmi sistemi üzerine çalıştıklarına değinen Memişoğlu, "Bugün sağlık meslek mensupları yönetmeliğini çıkardık. Artık bizim kontrolümüz haricinde hiçbir sağlık hizmetinin verilmesini istemiyoruz. Yok danışmanlıkmış, yok eğitim merkezleriymiş vesaire bunların artık sağlık hizmeti sunucusu olarak kontrol ve standardize edilmesi gerektiği için bunlarla ilgili çalışmaları bitirme aşamasındayız." diye konuştu. Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsünü yeniden yapılandırdıklarını anlatan Memişoğlu, bunun hem ödeme sistemlerinde hem de cezalandırma, denetleme konusundaki farklılıkları değiştirecek yapı olduğunu kaydetti. Memişoğlu, kaliteyi önemsediklerini, bunun için gece gündüz çalışarak iyi şeyler yapmaya çalıştıklarını bildirerek, şöyle devam etti:

"Bir hekim 6 ayrı şehirde, 8 yerde çalışıyor. Sizce yapabilir mi? Süpermen olsa yapamaz. Bir sorun var, 'yanlışı yanlışla düzeltiyorum' demektir. Onun için yaşıyoruz bazı şeyleri. Bu konuda planlamamızı hep beraber iyi yaparsak, standartlarımızı iyi koyarsak, kamu, özel, vakıf üniversitesi ayrımı yapmadan ödeme sistemlerimizi realize edersek şeffaf ve hakkaniyetli olursak sorunlarımızın üzerinden geleceğimizi düşünüyorum. Birbirimize açık olmak durumundayız. Özel sektörün, hekim odaklılıktan çok hasta odaklılık konusunda farklılaşması gerektiğini düşünüyorum. Artık özel sektörün marka değeri var. Marka değerinin cazibesini kullanmak gerekiyor hekimin cazibesinden çok." Birinci basamakta tedavi olacak bir hastanın üçüncü basamakta tedavi edilmesinin yanlış olduğunu kaydeden Memişoğlu, "Türkiye sağlıkta gerçekten etrafındaki ülkelere rol model olacak bir ülke. Biz çok şeyi başardık, çok iyi yerlerdeyiz ve daha iyi olmak için uğraşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu. Sağlıkta çok iyi yerlere gideceklerini dile getiren Memişoğlu, "Hastalık kültürüyle çalışıyoruz, bizim sağlık kültürüyle çalışmamız gerekiyor. İnsanlara önce sağlıklı kalmayı öğretmemiz, ona teşvik etmemiz sonra hastalanan insanlara gerekli yerde, doğru yer ve zamanda etkin tedaviyi yaptırmamız lazım." dedi.