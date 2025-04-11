Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Çok Kutupluluk Çağında Ortaklık Arayışı" panelinde konuştu: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Avrupa hem güvenlik meseleleri hem de ekonomik sorunları yaşıyor ve şuna da inanıyoruz ki Türkiye ve Avrupa bu sorunları daha fazla konuşmayla daha fazla pozitif, olumlu gündemle beraber çözebilir, üstesinden gelebilir." dedi.

Anadolu Ajansı Giriş: 11.04.2025 - 14:24 Güncelleme: 11.04.2025 - 14:24 facebook

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