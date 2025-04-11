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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Çok Kutupluluk Çağında Ortaklık Arayışı" panelinde konuştu:

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Avrupa hem güvenlik meseleleri hem de ekonomik sorunları yaşıyor ve şuna da inanıyoruz ki Türkiye ve Avrupa bu sorunları daha fazla konuşmayla daha fazla pozitif, olumlu gündemle beraber çözebilir, üstesinden gelebilir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 14:24 Güncelleme: 11.04.2025 - 14:24
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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Çok Kutupluluk Çağında Ortaklık Arayışı" panelinde konuştu:
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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Avrupa hem güvenlik meseleleri hem de ekonomik sorunları yaşıyor ve şuna da inanıyoruz ki Türkiye ve Avrupa bu sorunları daha fazla konuşmayla daha fazla pozitif, olumlu gündemle beraber çözebilir, üstesinden gelebilir." dedi.

        Yılmaz, NEST Kongre ve Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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