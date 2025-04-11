Antalya'da kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi

Antalya'da kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında son bir haftada ekipler tarafından operasyonlar düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri son bir hafta içerisinde Kepez, Muratpaşa, Alanya, Manavgat ilçelerinde operasyonlar gerçekleştirdi.

Operasyonlarda, "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek" suçundan 4 şüpheliye işlem yapılırken bunlardan 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tefecilik suçundan yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.

"5607 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek" suçundan 13 olayda 18 şüpheliye adli işlem yapıldı.

Yapılan aramalarda, 21 bin 512 şişe kaçak içki, 15 bin 380 makaron, 3 bin 241 kaçak sigara, 195 litre kaçak içki, 927 kaçak emtia, 715 kaçak elektronik sigara, 68 kilogram kaçak tütün ve 16 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Ayrıca aranan kişilere yönelik düzenlenen operasyonlarda da kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 5 hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.