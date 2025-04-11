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        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli yakalandı

        Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 16 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 14:46 Güncelleme: 11.04.2025 - 15:00
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        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli yakalandı
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        Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 16 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı ilçelerinde belirlenen 15 adrese, 150 personelle eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Adreslerde narkotik dedektör köpekleriyle yapılan aramalarda, 160 gram metamfetamin, 120 sentetik kannabinoid, 78 sentetik ecza, 25 gram esrar, 5 makas, hassas terazi, tabanca, 10 fişek ve bir miktar para ele geçirildi.

        Operasyonda yakalanan 16 şüpheliden 12'si hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak" 3'ü hakkında "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak" 1'i hakkında ise "izinsiz kenevir bitkisi yetiştirmek" suçundan adli işlem başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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