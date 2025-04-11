Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli yakalandı

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 16 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı ilçelerinde belirlenen 15 adrese, 150 personelle eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde narkotik dedektör köpekleriyle yapılan aramalarda, 160 gram metamfetamin, 120 sentetik kannabinoid, 78 sentetik ecza, 25 gram esrar, 5 makas, hassas terazi, tabanca, 10 fişek ve bir miktar para ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 16 şüpheliden 12'si hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak" 3'ü hakkında "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak" 1'i hakkında ise "izinsiz kenevir bitkisi yetiştirmek" suçundan adli işlem başlatıldı.