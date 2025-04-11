AK Parti kadın kolları üyeleri Antalya Diplomasi Forumu'nda tecrübelerini paylaşıyor

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Antalya Diplomasi Forumu'nda katılımcılarla tecrübelerini paylaştıklarını belirterek, "Mahallelerden ilçelere, illere ve Genel Merkeze kadar tüm Türkiye'de organize olmuş bir kadın hareketimiz var. Dünyaya tecrübelerimizi aktarıyoruz." dedi.

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