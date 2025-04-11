SNHR Direktörü Abdülgani, Suriye yönetiminin kendini tanıtması için ADF'nin önemli olduğunu söyledi:
MUHAMMED YUSUF/ETHEM EMRE ÖZCAN - Suriye İnsan Hakları Ağının (SNHR) Direktörü Fadıl Abdülgani, Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF), Suriye yönetimi için kendini tanıtma ve karşılaştığı zorlukları dile getirmesi için bir fırsat olduğunu belirterek "ADF, en önemli uluslararası forumlardan biri. Esed rejiminin yıkılmasının ardından ilk kez bir Suriyeli başkan katılıyor ve Suriyeliler burada temsil edildiğini hissediyor." dedi.
MUHAMMED YUSUF/ETHEM EMRE ÖZCAN - Suriye İnsan Hakları Ağının (SNHR) Direktörü Fadıl Abdülgani, Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF), Suriye yönetimi için kendini tanıtma ve karşılaştığı zorlukları dile getirmesi için bir fırsat olduğunu belirterek "ADF, en önemli uluslararası forumlardan biri. Esed rejiminin yıkılmasının ardından ilk kez bir Suriyeli başkan katılıyor ve Suriyeliler burada temsil edildiğini hissediyor." dedi.
SNHR Direktörü Abdülgani, Anadolu Ajansının
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