İİT Genel Sekreteri'nin İslamofobi Özel Temsilcisi Paçacı, Müslüman karşıtlığına ilişkin konuştu:

BÜŞRANUR KESKİNKILIÇ /AYŞE İREM TİRYAKİ - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri'nin İslamofobi Özel Temsilcisi Mehmet Paçacı, Müslüman karşıtlığının esasında bir insan hakları meselesi olduğunu söyledi.

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