Kumluca'da sportif yetenek taraması yapıldı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde öğrenciler arasında sportif yetenek taraması yapıldı.

Kumluca Gençlik ve Spor ilçe Müdürlüğü tarafından spor salonunda gerçekleştirilen sportif yetenek taraması etkinliğine, Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, siyasi parti ilçe başkanları, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Kumluca Gençlik ve Spor ilçe Müdürü Erol Koca, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tüm okullarda bulunan üçüncü sınıf öğrencileri arasından yetenekli öğrencileri spora kazandırmayı amaçladıklarını söyledi.

Türkiye sportif yetenek taraması ve spora yönlendirme programının her yıl yapıldığını belirten koca, "Yetenekli sporcuları tespit etmek ve spora kazandırmak amacıyla yetenek taraması yapılıyor. Sağlıklı ve hareketli yaşamın gereği olarak toplumda spor yapma kültürünü geliştirmek adına güzel bir etkinlik. Çocuk ve gençlere sporu sevdirerek onları sporla tanıştırmak istiyoruz." dedi.

​​​​​​​Koca, bu yıl Kumluca genelinden bin 200 öğrencinin sportif yetenek taramasına katılacağını, bu taramalarda boy uzunluğu, vücut ağırlığı, esneklik, oturma yüksekliği, kulaç uzunluğu, dikey sıçrama, el kavrama kuvveti, sağlık topu atışı, çeviklik ve 20 metre sürat testi gibi çeşitli ölçümlerden oluşacağını ifade etti.​​​​​​​