Antalya'da bu yıl üçüncüsü düzenlenen Trans Taurus Dağ Bisikleti Etap Yarışları'nda ilk gün tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya Valiliği, Kemer Kaymakamlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Kemer Belediyesi ile çeşitli kurum ve sponsorların desteğiyle "Bisikletin kalbi Kemer'de atıyor" sloganıyla organize edilen yarışlara, Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Kolombiya, Belarus ve Polonya'dan yaklaşık 100 sporcu katıldı.

Dün sıralama turuyla start verilen organizasyonun ilk gününde sporcular, Kuzdere Kesme Boğazı Kanyonu'ndan başlayan etapta pedal bastı. Toros Dağları manzarası eşliğinde mücadele eden sporcular, 60 kilometrelik zorlu parkurda yarıştı.

Elektrikli bisiklet kategorisinde yarışan Kadir Usta, keyifli bir yarış geçirdiklerini ve katılımın oldukça iyi olduğunu belirtti.

Kazakistanlı sporcu Nurzhan Tlegenov ise yarışa daha önce de katılmak istediğini ancak ara verilmesi nedeniyle yer alamadığını kaydetti.

Bölgeyi çok sevdiğini belirten Tlegenov, "Bu sene yarışın yapılacağı duyurusunu görünce hemen arkadaşımla irtibata geçtim. Yarıştan önce buraya ailemle gelerek tatil de yaptım. Bölgeyi çok seviyorum. Çok kolay bir etap değildi, zorlandım ama manzaraya hayran kaldım." ifadelerini kullandı.