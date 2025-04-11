Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da Sağlıklı Hayat Akademisi Projesi başladı

        Antalya'da "Sağlıklı Hayat İçin SAHA'dayız" sloganıyla Sağlıklı Hayat Akademisi (SAHA) Projesi hayata geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 17:36 Güncelleme: 11.04.2025 - 17:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da Sağlıklı Hayat Akademisi Projesi başladı
        ABONE OL

        Antalya'da "Sağlıklı Hayat İçin SAHA'dayız" sloganıyla Sağlıklı Hayat Akademisi (SAHA) Projesi hayata geçirildi.

        İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun ilk dersiyle başlayan SAHA eğitimleri, 81 ilde eş zamanlı olarak başlatıldı.

        Antalya'da 19 ilçede bulunan 7 Sağlıklı Hayat Merkezi'nde, 230 katılımcıyla başlayan eğitimlerin her ay düzenli olarak sürdürülmesi planlanıyor.

        Proje ile vatandaşların sağlık okuryazarlığı düzeyinin artırılması, sağlık hizmetlerinden daha etkin yararlanmaları ve yaşam kalitelerinin yükseltilerek sağlıklı bir yaşam sürmeleri hedefleniyor.

        Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Toplum Sağlığı Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında, "Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık Modeli" ile "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Programı" çerçevesinde hayata geçirilen merkezlerde, "Koruyan Sağlık" modeli ile sağlıklı yaşam eğitimleri ve danışmanlık hizmetleri sunuluyor.

        Proje kapsamında, aile hekimliği hizmetlerinin desteklenmesi, diyetisyenlik, fizyoterapi, psiko-sosyal destek ve çocuk gelişimi hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması amaçlanıyor.

        Eğitim süresince katılımcılara yaşam tarzı değişiklikleriyle ilgili danışmanlık hizmetleri sunulacak, kanser taramaları yapılacak ve ihtiyaç duyulan durumlarda destek sağlanarak aile hekimliği sisteminin güçlendirilmesine katkı sağlanacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Minguzzi ailesine yönelik yeni tehdit mesajları!
        Minguzzi ailesine yönelik yeni tehdit mesajları!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin istikrarsızlaşmasına izin vermeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin istikrarsızlaşmasına izin vermeyiz
        15 milyon TL değerinde döviz! Üzeyir Garih'in kızına hırsızlık şoku!
        15 milyon TL değerinde döviz! Üzeyir Garih'in kızına hırsızlık şoku!
        Minguzzi ailesini tehdit eden şüpheliler adliyede
        Minguzzi ailesini tehdit eden şüpheliler adliyede
        Zaniolo'ya bahis soruşturması!
        Zaniolo'ya bahis soruşturması!
        Şişli'deki dehşetin ayrıntıları ortaya çıktı!
        Şişli'deki dehşetin ayrıntıları ortaya çıktı!
        "Yatırımı kolaylaştırmak için prosedürler serbestleştirilmeli"
        "Yatırımı kolaylaştırmak için prosedürler serbestleştirilmeli"
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Çin'den ABD'ye yeni misilleme
        Çin'den ABD'ye yeni misilleme
        Meslektaşına âşık oldu
        Meslektaşına âşık oldu
        Bakan Şimşek'ten Özgür Özel'e: Yalan söylemek yakışmıyor
        Bakan Şimşek'ten Özgür Özel'e: Yalan söylemek yakışmıyor
        Heyecanla halı sahaya gitti... Kahreden maç!
        Heyecanla halı sahaya gitti... Kahreden maç!
        İmamoğlu davası 16 Haziran'a ertelendi
        İmamoğlu davası 16 Haziran'a ertelendi
        59 öğrenci daha tahliye edildi
        59 öğrenci daha tahliye edildi
        New York neden 'uyumayan şehir' olarak anılıyor?
        New York neden 'uyumayan şehir' olarak anılıyor?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Sivas 11'i netleşiyor!
        Sivas 11'i netleşiyor!
        Kadına tecavüz edip boğdular! İstanbul'da vahşet!
        Kadına tecavüz edip boğdular! İstanbul'da vahşet!
        Osimhen'in maliyeti el yakıyor!
        Osimhen'in maliyeti el yakıyor!
        Köftede zararlı bakteri bulunmuştu: Şenpiliç'ten açıklama geldi
        Köftede zararlı bakteri bulunmuştu: Şenpiliç'ten açıklama geldi

        Benzer Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB sürecini ilerletme noktasında hazırız ve kararlıy...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB sürecini ilerletme noktasında hazırız ve kararlıy...
        Trans Taurus Dağ Bisikleti Etap Yarışları'nda ilk gün tamamlandı
        Trans Taurus Dağ Bisikleti Etap Yarışları'nda ilk gün tamamlandı
        Kumluca'da sportif yetenek taraması yapıldı
        Kumluca'da sportif yetenek taraması yapıldı
        Dışişleri Bakanı Fidan, Antalya Diplomasi Forumu 2025'in açılışında konuştu...
        Dışişleri Bakanı Fidan, Antalya Diplomasi Forumu 2025'in açılışında konuştu...
        Akdeniz Üniversitesi, bilimsel araştırmalara destek miktarını artırdı
        Akdeniz Üniversitesi, bilimsel araştırmalara destek miktarını artırdı
        Bakan Göktaş, BM Genel Sekreter Yardımcısı Zivkovic ile görüştü
        Bakan Göktaş, BM Genel Sekreter Yardımcısı Zivkovic ile görüştü