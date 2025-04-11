Antalya'da Sağlıklı Hayat Akademisi Projesi başladı

Antalya'da "Sağlıklı Hayat İçin SAHA'dayız" sloganıyla Sağlıklı Hayat Akademisi (SAHA) Projesi hayata geçirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun ilk dersiyle başlayan SAHA eğitimleri, 81 ilde eş zamanlı olarak başlatıldı.

Antalya'da 19 ilçede bulunan 7 Sağlıklı Hayat Merkezi'nde, 230 katılımcıyla başlayan eğitimlerin her ay düzenli olarak sürdürülmesi planlanıyor.

Proje ile vatandaşların sağlık okuryazarlığı düzeyinin artırılması, sağlık hizmetlerinden daha etkin yararlanmaları ve yaşam kalitelerinin yükseltilerek sağlıklı bir yaşam sürmeleri hedefleniyor.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Toplum Sağlığı Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında, "Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık Modeli" ile "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Programı" çerçevesinde hayata geçirilen merkezlerde, "Koruyan Sağlık" modeli ile sağlıklı yaşam eğitimleri ve danışmanlık hizmetleri sunuluyor.