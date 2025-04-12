ADF'de "Korumacılık: Küreselleşmenin Sonu mu" paneli gerçekleştirildi
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel finansal kriz sonrası dönemde yıllık ticaret kısıtlamaları sayısındaki artışa dikkati çekerek, "Küresel kriz öncesindeki 20 yıllık dönemde dünya ticareti, küresel ekonomiye kıyasla neredeyse iki kat daha hızlı büyüyordu. Ancak kriz sonrası dönemde, artan korumacılık gibi faktörlerin etkisiyle ticaretin büyüme hızı küresel ekonominin gerisinde kaldı." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel finansal kriz sonrası dönemde yıllık ticaret kısıtlamaları sayısındaki artışa dikkati çekerek, "Küresel kriz öncesindeki 20 yıllık dönemde dünya ticareti, küresel ekonomiye kıyasla neredeyse iki kat daha hızlı büyüyordu. Ancak kriz sonrası dönemde, artan korumacılık gibi faktörlerin etkisiyle ticaretin büyüme hızı küresel ekonominin gerisinde kaldı." dedi.
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