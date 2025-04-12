Antalya'da dron destekli trafik kontrolleri gerçekleştirildi
Antalya'da dron destekli trafik kontrolü yapıldı.
Antalya'da dron destekli trafik kontrolü yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce yapılan denetimlerde, kazalarda ölüm ve yaralanmaların önlenmesi amacıyla dron destekli trafik kontrolleri gerçekleştirildiği bildirildi.
Denetimlerde, 2 bin 456 sürücü ve aracın kontrol edildiği, kask ve koruyucu başlık kullanmayan, kırmızı ışık ihlali yapan ve seyir halindeyken cep telefonu kullanan sürücülere 86 bin 406 lira ceza uygulandığı belirtildi.
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