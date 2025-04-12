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        Antalya'da dron destekli trafik kontrolleri gerçekleştirildi

        Antalya'da dron destekli trafik kontrolü yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 09:40 Güncelleme: 12.04.2025 - 09:40
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        Antalya'da dron destekli trafik kontrolleri gerçekleştirildi
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        Antalya'da dron destekli trafik kontrolü yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce yapılan denetimlerde, kazalarda ölüm ve yaralanmaların önlenmesi amacıyla dron destekli trafik kontrolleri gerçekleştirildiği bildirildi.

        Denetimlerde, 2 bin 456 sürücü ve aracın kontrol edildiği, kask ve koruyucu başlık kullanmayan, kırmızı ışık ihlali yapan ve seyir halindeyken cep telefonu kullanan sürücülere 86 bin 406 lira ceza uygulandığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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