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        Antalya'da kavga ihbarına giden polis ekibine esnaftan pastalı sürpriz

        Antalya'da kavga ihbarına giden polis ekibine, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla pastalı kutlama yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 09:44 Güncelleme: 12.04.2025 - 09:45
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        Antalya'da kavga ihbarına giden polis ekibine esnaftan pastalı sürpriz
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        Antalya'da kavga ihbarına giden polis ekibine, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla pastalı kutlama yapıldı.

        Muratpaşa ilçesinde pasaj esnafı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak iki grup arasında silahlı kavga olduğu ihbarında bulundu.

        İhbar üzerine bölgeye giden polisler, karşılaştıkları sürprizle şaşkınlık yaşadı. Kutlama pastasını hep birlikte kesen emniyet mensupları, esnafa teşekkür etti.

        Antalya Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların jestinin teşkilat mensuplarına moral verdiğini ve toplumsal dayanışmanın güzel bir örneği olduğunu belirtti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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