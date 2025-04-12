Antalya'da kavga ihbarına giden polis ekibine esnaftan pastalı sürpriz

Antalya Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların jestinin teşkilat mensuplarına moral verdiğini ve toplumsal dayanışmanın güzel bir örneği olduğunu belirtti.

İhbar üzerine bölgeye giden polisler, karşılaştıkları sürprizle şaşkınlık yaşadı. Kutlama pastasını hep birlikte kesen emniyet mensupları, esnafa teşekkür etti.

Muratpaşa ilçesinde pasaj esnafı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak iki grup arasında silahlı kavga olduğu ihbarında bulundu.

Antalya'da kavga ihbarına giden polis ekibine, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla pastalı kutlama yapıldı.

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