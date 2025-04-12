Antalya'da kavga ihbarına giden polis ekibine esnaftan pastalı sürpriz
Antalya'da kavga ihbarına giden polis ekibine, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla pastalı kutlama yapıldı.
Antalya'da kavga ihbarına giden polis ekibine, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla pastalı kutlama yapıldı.
Muratpaşa ilçesinde pasaj esnafı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak iki grup arasında silahlı kavga olduğu ihbarında bulundu.
İhbar üzerine bölgeye giden polisler, karşılaştıkları sürprizle şaşkınlık yaşadı. Kutlama pastasını hep birlikte kesen emniyet mensupları, esnafa teşekkür etti.
Antalya Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların jestinin teşkilat mensuplarına moral verdiğini ve toplumsal dayanışmanın güzel bir örneği olduğunu belirtti.
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