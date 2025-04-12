DEİK'in mottosu "ticaret diplomasisi"

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, bu yıl "Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek" ana temasıyla düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'nu ticari ilişkilerin gelişmesi açısından fırsat olarak değerlendirdiklerini belirtti.

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