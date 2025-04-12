Üniversitelerde yapay zeka ağı genişliyor

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Türkiye'nin eğitim öğretim alanında yapay zekayı en hızlı kullanan ülkelerin başında geldiğini belirterek, üniversitelerde yapay zeka mühendisliği bölümlerinin sayısının her geçen gün arttığını bildirdi.

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