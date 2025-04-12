Antalya Diplomasi Forumu 2025

Antalya Diplomasi Forumu kapsamında düzenlenen "Ayrışan Dünyada Geleceği İnşa Etmek: Eğitimin Dönüştürücü Gücü" başlıklı yüksek seviyeli oturumda kriz bölgelerinde eğitime erişim, kız çocuklarının eğitimi, insan sermayesine yatırımın önemi ve eğitimin barış inşasındaki rolü ele alındı.

NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Antalya Diplomasi Forumu'nda "Ayrışan Dünyada Geleceği İnşa Etmek: Eğitimin Dönüştürücü Gücü" başlıklı yüksek seviyeli oturum yapıldı.

Panele Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Pakistan Pencap Eyaleti Başbakanı Meryem Navaz Şerif, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Mahmut Mustafa Özdil, Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı (SDSN) Başkanı Prof. Dr. Jeffrey Sachs, Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Eğitim ve Ergen Gelişimi Küresel Direktörü Pia Rebello Britto katıldı.

Panelde konuşan Pakistan Pencap Eyaleti Başbakanı Şerif, burada bulunmaktan onur duyduğunu belirterek, davetleri için Emine Erdoğan'a teşekkür etti.

Şerif, savaş, yoksulluk ve ayrımcılık nedeniyle mağduriyet yaşayan Filistinli annelerden Sudanlı mültecilere, Kaşmirli çocuklardan Afgan kızlara kadar birçok mazlumun yaşadıklarının insanlığın "ortak vicdan sınavı" olduğunu ifade ederek, "Bu krizler sadece başkalarının değil, tüm insanlığın vicdanını ilgilendiren krizlerdir. Türkiye, sürekli merhamet, diplomatik saygınlık ve mükemmel liderliğiyle, zarafet ve empatinin bir arada olması gerektiğini hatırlatan ekselansları Emine Erdoğan ile bu yolu göstermiştir." dedi.

Şerif, kendisinin, hiçbir çocuğun "yoksulluk, coğrafya, cinsiyet veya sosyal kısıtlamalar nedeniyle geride kalmamasını sağlama" misyonuna sahip olduğunu belirterek, yetersiz beslenmeyle mücadele için beslenme programı ve yeni öğretmen alımları projelerini anlattı.

Tüm toplumlar için eğitimin önemine dikkati çeken Şerif, Pakistan'ın eski başbakanlarından babası Navaz Şerif ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in "ekonomik kalkınma, altyapı, sağlık ve eğitimdeki olağanüstü başarılarının" kendisine ilham kaynağı ve yol gösterici olduğunu söyledi.

Şerif, foruma "her kız çocuğunun okula gitmesini, okulda kalmasını ve okulda başarılı olmasını sağlamak için politika ve pedagoji alışverişinde bulundukları, ulusal taahhütlerle desteklenen koordineli bir Güney-Güney girişimi olan kız çocuklarının eğitimi için küresel bir sözleşme oluşturma" çağrısında bulundu.

- Dünyadaki en yüksek yatırım getirisi "insan sermayesi"

BM SDSN Başkanı Prof. Dr. Sachs da liderliği için Emine Erdoğan'a teşekkür etti.

Yüz milyonlarca okul çağındaki çocuğun yoksulluk ve savaşlar nedeniyle okula gidemediğini kaydeden Sachs, "Bir savaşı sona erdirmenin hiçbir maliyeti yoktur. Sadece alçakgönüllülük ve nezaket gerektirir." diye konuştu.

Amerikalı ekonomist Sachs, "Sadece çılgın ülkemi ve birkaçını savaşları gerçekten durdurmaya ikna etmemiz gerekiyor. Dünyadaki en yüksek yatırım getirisi, Open AI veya Meta veya Microsoft veya DeepSeek değil, kelimenin tam anlamıyla üç yaşında bir çocuğu alıp, uygun bir eğitim alana kadar ona yatırım yapmaktır. Dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın çocuğunuzun yaşam boyu kazancını kat be kat artıracaksınız." değerlendirmesini yaptı.