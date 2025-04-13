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        Antalya'da denize giren bir kişi boğuldu

        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yüzmek için denize giren bir kişi boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 14:33 Güncelleme: 13.04.2025 - 14:47
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        Antalya'da denize giren bir kişi boğuldu
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        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yüzmek için denize giren bir kişi boğuldu.

        Konyaaltı Sahili'nde denize giren bir kişinin suda hareketsiz yattığını görenler, 112 Acil Sağlık, sahil güvenlik ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.

        Bu sırada durumu fark eden vatandaşların yardımıyla bu kişi karaya çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekibi, söz konusu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Üzerinden kimlik çıkmayan erkeğin cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Görgü tanığı Onur Narçiçeği, gazetecilere, ailesiyle sahilde oldukları sırada bir erkeğin denize girdiğini söyledi.

        Bir süre sonra bu kişinin çırpındığını anlatan Narçiçeği, "Her şey 3-4 dakika içinde oldu, hemen denize atlayıp sahile çıkardık. Sağlık ekipleri öldüğünü belirledi, Allah ailesine sabır versin, üzücü bir olay." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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