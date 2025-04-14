Antalya Valisi Şahin, ADF'nin kentin tanıtımına katkısının muazzam olduğunu söyledi:

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) katılanların kentin güzelliğinden ve imkanlarından etkilendiklerini belirterek, "Bunun şehrimize tanıtım anlamında katkısı da muazzamdır." dedi.

Şahin, Valilikte düzenlenen mart ayına ilişkin asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısında yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı öncesinde aldıkları tedbirler sayesinde ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarında bir önceki bayrama göre düşüş yaşandığına dikkati çekti.

Bayram tatili süresince kentte biri ölümlü 316 trafik kazasının olduğunu belirten Şahin, kazalarda 2 vatandaşın hayatını kaybettiği, 435 kişinin yaralandığı bilgisini verdi.

Antalya Diplomasi Forumu'nun dünyada marka haline geldiğine dikkati çeken Şahin, "Bu forum, tüm dünya ülkelerinin uluslararası bazda diplomasiyi öne alarak barışa şans vermesi için büyük bir platformdur. Bu forumun Antalya'da düzenlenmesi, bizim için gurur vesilesidir. Forumda 155 ülkeden 6 bini aşkın konuk ağırladık." dedi.

Forumun oldukça başarılı geçtiğine işaret eden Şahin, "ADF'ye katılanlardan teşekkür ve takdir gördük. Antalya'nın organizasyonundan, şehrin güzelliğinden, imkanlarından hepsi etkilendi. Bunun şehrimize tanıtım anlamında katkısı da muazzamdır." ifadelerini kullandı.