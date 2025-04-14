Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya Valisi Şahin, ADF'nin kentin tanıtımına katkısının muazzam olduğunu söyledi:

        Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) katılanların kentin güzelliğinden ve imkanlarından etkilendiklerini belirterek, "Bunun şehrimize tanıtım anlamında katkısı da muazzamdır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 17:24 Güncelleme: 14.04.2025 - 17:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya Valisi Şahin, ADF'nin kentin tanıtımına katkısının muazzam olduğunu söyledi:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) katılanların kentin güzelliğinden ve imkanlarından etkilendiklerini belirterek, "Bunun şehrimize tanıtım anlamında katkısı da muazzamdır." dedi.

        Şahin, Valilikte düzenlenen mart ayına ilişkin asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısında yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı öncesinde aldıkları tedbirler sayesinde ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarında bir önceki bayrama göre düşüş yaşandığına dikkati çekti.

        Bayram tatili süresince kentte biri ölümlü 316 trafik kazasının olduğunu belirten Şahin, kazalarda 2 vatandaşın hayatını kaybettiği, 435 kişinin yaralandığı bilgisini verdi.

        Antalya Diplomasi Forumu'nun dünyada marka haline geldiğine dikkati çeken Şahin, "Bu forum, tüm dünya ülkelerinin uluslararası bazda diplomasiyi öne alarak barışa şans vermesi için büyük bir platformdur. Bu forumun Antalya'da düzenlenmesi, bizim için gurur vesilesidir. Forumda 155 ülkeden 6 bini aşkın konuk ağırladık." dedi.

        Forumun oldukça başarılı geçtiğine işaret eden Şahin, "ADF'ye katılanlardan teşekkür ve takdir gördük. Antalya'nın organizasyonundan, şehrin güzelliğinden, imkanlarından hepsi etkilendi. Bunun şehrimize tanıtım anlamında katkısı da muazzamdır." ifadelerini kullandı.

        Mart ayına ilişkin asayiş, trafik ve sahil güvenlik alanlarındaki verileri de paylaşan Vali Şahin, kentte 8 bin 189 asayiş olayının yaşandığını ve yüzde 95'inin aydınlatıldığını kaydetti.

        - "Antalya'da tutuklu, gözaltında tek bir kişi dahi yok"

        Toplantıda bir gazetecinin sorusu üzerine Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve tutuklanmasına yönelik kentteki gösterilerde 252 kişiye Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na aykırılıktan işlem yaptıklarını dile getirdi.

        Şahin, "252 kişiden 100'ü öğrenciydi. Bu 252 kişiyle ilgili yasal işlemler sürüyor. Şu an Antalya'da tutuklu, gözaltında tek bir kişi dahi yok." diye konuştu.

        Şahin, bir gazetecinin sorusu üzerine Bolu'daki yangın faciasının ardından Antalya'daki turizm işletmelerine yönelik denetimlerinin de sürdüğünü kaydetti.

        Tarihi Kaleiçi'nde bulunan Mermerli Plajı'ndaki çalışmalarda son aşamaya gelindiğini duyuran Şahin, bitmek üzere olan Millet Bahçesi'nin de Türkiye'ye örnek olacağını, ayrıca kente 4 yeni kavşak kazandıracaklarını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Yer değiştirme takvimini erken başlattık"
        "Yer değiştirme takvimini erken başlattık"
        Bahçeli'den İmamoğlu çağrısı
        Bahçeli'den İmamoğlu çağrısı
        Liselerde atamalara tepkiler
        Liselerde atamalara tepkiler
        Trump: Bu savaş, benim savaşım değil
        Trump: Bu savaş, benim savaşım değil
        Osimhen için transfer açıklaması!
        Osimhen için transfer açıklaması!
        14 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        14 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        Bir Sapanca kaçamağı, bir Fenerbahçeli dertleşmesi
        Bir Sapanca kaçamağı, bir Fenerbahçeli dertleşmesi
        İstanbul'da tünelde TIR yangını!
        İstanbul'da tünelde TIR yangını!
        Apple, Samsung’u geride bıraktı, liderliği aldı
        Apple, Samsung’u geride bıraktı, liderliği aldı
        Tamamı kadın olan uzay yolculuğu gerçekleştirildi
        Tamamı kadın olan uzay yolculuğu gerçekleştirildi
        "Şu anda donun yanında bir de yüksek gıda enflasyonu var"
        "Şu anda donun yanında bir de yüksek gıda enflasyonu var"
        Tadic'ten iyisi yok!
        Tadic'ten iyisi yok!
        Denizli'de tutuklandı
        Denizli'de tutuklandı
        'Dört büyükler'den 9 ayda 5.6 milyar TL zarar!
        'Dört büyükler'den 9 ayda 5.6 milyar TL zarar!
        'Babalık' kararına itiraz etti
        'Babalık' kararına itiraz etti
        Süper Lig'de şampiyonu açıkladılar!
        Süper Lig'de şampiyonu açıkladılar!
        Muğla'da tekneden düştü Antalya'da bulundu! Tam 50 kilometre... Vahim olay!
        Muğla'da tekneden düştü Antalya'da bulundu! Tam 50 kilometre... Vahim olay!
        'En iyi kıyma yemeği' seçildi!
        'En iyi kıyma yemeği' seçildi!
        Kripto paralarda OM şoku
        Kripto paralarda OM şoku
        Cem'in göç bilançosu
        Cem'in göç bilançosu

        Benzer Haberler

        Antalya'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
        Antalya'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
        Antalya'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
        Antalya'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
        Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'dan takımın durumuyla ilgili açıklama:
        Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'dan takımın durumuyla ilgili açıklama:
        Akra Gran Fondo, koordinasyon toplantısı yapıldı
        Akra Gran Fondo, koordinasyon toplantısı yapıldı
        Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, keman virtüözü Roman Kim'i ağırlayacak
        Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, keman virtüözü Roman Kim'i ağırlayacak
        Sobadan sızan gazdan zehirlenen babaanne, gelin ve torun yaşamını yitirdi
        Sobadan sızan gazdan zehirlenen babaanne, gelin ve torun yaşamını yitirdi