Antalya Valisi Şahin, ADF'nin kentin tanıtımına katkısının muazzam olduğunu söyledi:
Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) katılanların kentin güzelliğinden ve imkanlarından etkilendiklerini belirterek, "Bunun şehrimize tanıtım anlamında katkısı da muazzamdır." dedi.
Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) katılanların kentin güzelliğinden ve imkanlarından etkilendiklerini belirterek, "Bunun şehrimize tanıtım anlamında katkısı da muazzamdır." dedi.
Şahin, Valilikte düzenlenen mart ayına ilişkin asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısında yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı öncesinde aldıkları tedbirler sayesinde ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarında bir önceki bayrama göre düşüş yaşandığına dikkati çekti.
Bayram tatili süresince kentte biri ölümlü 316 trafik kazasının olduğunu belirten Şahin, kazalarda 2 vatandaşın hayatını kaybettiği, 435 kişinin yaralandığı bilgisini verdi.
Antalya Diplomasi Forumu'nun dünyada marka haline geldiğine dikkati çeken Şahin, "Bu forum, tüm dünya ülkelerinin uluslararası bazda diplomasiyi öne alarak barışa şans vermesi için büyük bir platformdur. Bu forumun Antalya'da düzenlenmesi, bizim için gurur vesilesidir. Forumda 155 ülkeden 6 bini aşkın konuk ağırladık." dedi.
Forumun oldukça başarılı geçtiğine işaret eden Şahin, "ADF'ye katılanlardan teşekkür ve takdir gördük. Antalya'nın organizasyonundan, şehrin güzelliğinden, imkanlarından hepsi etkilendi. Bunun şehrimize tanıtım anlamında katkısı da muazzamdır." ifadelerini kullandı.
Mart ayına ilişkin asayiş, trafik ve sahil güvenlik alanlarındaki verileri de paylaşan Vali Şahin, kentte 8 bin 189 asayiş olayının yaşandığını ve yüzde 95'inin aydınlatıldığını kaydetti.
- "Antalya'da tutuklu, gözaltında tek bir kişi dahi yok"
Toplantıda bir gazetecinin sorusu üzerine Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve tutuklanmasına yönelik kentteki gösterilerde 252 kişiye Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na aykırılıktan işlem yaptıklarını dile getirdi.
Şahin, "252 kişiden 100'ü öğrenciydi. Bu 252 kişiyle ilgili yasal işlemler sürüyor. Şu an Antalya'da tutuklu, gözaltında tek bir kişi dahi yok." diye konuştu.
Şahin, bir gazetecinin sorusu üzerine Bolu'daki yangın faciasının ardından Antalya'daki turizm işletmelerine yönelik denetimlerinin de sürdüğünü kaydetti.
Tarihi Kaleiçi'nde bulunan Mermerli Plajı'ndaki çalışmalarda son aşamaya gelindiğini duyuran Şahin, bitmek üzere olan Millet Bahçesi'nin de Türkiye'ye örnek olacağını, ayrıca kente 4 yeni kavşak kazandıracaklarını sözlerine ekledi.
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