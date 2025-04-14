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        Antalya'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

        Antalya'nın Serik ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 18:45 Güncelleme: 14.04.2025 - 19:05
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        Antalya'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
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        Antalya'nın Serik ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.

        Bucakköy Mahallesi'ndeki bahçesinde ilaçlama yapan Hüseyin İşlek'in (71) kullandığı traktör devrildi.

        Yaralanan sürücü İşlek, ihbar üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekiplerince traktörün altından çıkarıldı.

        Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan İşlek'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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