Antalya'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
Antalya'nın Serik ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.
Antalya'nın Serik ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.
Bucakköy Mahallesi'ndeki bahçesinde ilaçlama yapan Hüseyin İşlek'in (71) kullandığı traktör devrildi.
Yaralanan sürücü İşlek, ihbar üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekiplerince traktörün altından çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan İşlek'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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