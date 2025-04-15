Antalya'da tur minibüsünün sulama tankerine çarptığı kazada 6 kişi yaralandı

İtfaiye ekipleri, minibüste sıkışan sürücünün çıkarılması için çalışma yapıyor.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre minibüs sürücü ve aynı araçtaki 4 yabancı uyruklu ile sulama yapan bir belediye işçisi yaralandı.

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