Alanya'da kaybolan yaşlı kadın ormanlık alanda bulundu
Antalya'nın Alanya ilçesinde kaybolan 80 yaşındaki kadın, ekiplerce ormanlık alanda bulundu.
Antalya'nın Alanya ilçesinde kaybolan 80 yaşındaki kadın, ekiplerce ormanlık alanda bulundu.
Gümüşgöze Mahallesi kırsalında yaşayan Ümmühani Gökmen'den (80) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, İHH, AKUT ve jandarma ekipleri yaşlı kadının bulunması için akşam saatlerinde çalışma başlattı.
Yaşadığı mahallenin yakınındaki ormanlık alanda gece bulunan Gökmen, sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.