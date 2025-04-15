Alanya'da kaybolan yaşlı kadın ormanlık alanda bulundu

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, İHH, AKUT ve jandarma ekipleri yaşlı kadının bulunması için akşam saatlerinde çalışma başlattı.

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