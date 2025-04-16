Türkiye koruyucu aile modeliyle dünyaya örnek oluyor

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, koruyucu aile modelinin Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) en iyi uygulama örnekleri arasına girdiğini belirterek, "Koruyucu aile modelimiz dünyaya örnek olan modellerimizin başında geliyor." dedi.

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