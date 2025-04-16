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        Türkiye koruyucu aile modeliyle dünyaya örnek oluyor

        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, koruyucu aile modelinin Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) en iyi uygulama örnekleri arasına girdiğini belirterek, "Koruyucu aile modelimiz dünyaya örnek olan modellerimizin başında geliyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 11:03 Güncelleme: 16.04.2025 - 11:10
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        Türkiye koruyucu aile modeliyle dünyaya örnek oluyor
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        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, koruyucu aile modelinin Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) en iyi uygulama örnekleri arasına girdiğini belirterek, "Koruyucu aile modelimiz dünyaya örnek olan modellerimizin başında geliyor." dedi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde düzenlenen ve Anadolu Ajansının

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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