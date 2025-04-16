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        Alanya'da bebeğini 2. kattan atarak ölümüne neden olduğu iddia edilen anne tutuklandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde 36 günlük bebeğini 2. kattaki dairenin penceresinden atarak ölümüne neden olduğu iddia edilen anne tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 15:30 Güncelleme: 16.04.2025 - 15:46
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        Alanya'da bebeğini 2. kattan atarak ölümüne neden olduğu iddia edilen anne tutuklandı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde 36 günlük bebeğini 2. kattaki dairenin penceresinden atarak ölümüne neden olduğu iddia edilen anne tutuklandı.

        Hacet Mahallesi 605. Sokak'ta dün sabah saatlerinde, 5 katlı bir apartmanın 2. katından bir bebeğin düştüğünü görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

        Yaralı bebek Melisa D, olay yerine gelen sağlık ekibince önce Alanya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne ardından helikopterle Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

        Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 36 günlük bebek, hayatını kaybetti.

        Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından baba S.D. ve yakınlarına teslim edilen bebeğin cenazesinin, Alanya'nın Bayırköy mezarlığında defnedileceği öğrenildi.

        Olayla ilgili inceleme başlatan polis, pencereden atarak bebeğin ölümüne sebep olduğu iddiasıyla anne M.D'yi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen anne, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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