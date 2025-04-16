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        Antalya'da kaçakçılık operasyonlarında 17 şüpheli yakalandı

        Antalya'da bir haftada düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 17 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 16:07 Güncelleme: 16.04.2025 - 16:13
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        Antalya'da kaçakçılık operasyonlarında 17 şüpheli yakalandı
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        Antalya'da bir haftada düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 17 kişi gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, son bir haftada kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik Kepez, Muratpaşa, Alanya ve Manavgat ilçelerinde 15 operasyon düzenlendi.

        Operasyonlarda gözaltına alınan 17 şüpheliden 1'i tutuklandı. Aranan kişilere yönelik yapılan çalışmalarda haklarında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 3 firari hükümlü yakalanarak, cezaevine teslim edildi.

        Aramalarda, 9 bin 320 makaron (filtreli sigara kağıdı), 2 bin 816 paket kaçak sigara, 409 kaçak emtia, 143 elektronik sigara, 15 kilogram kaçak tütün, 2 bin 852 kaçak gıda malzemesi, 123 kaçak ilaç, 87 litre kaçak içki, 2 tabanca, 2 şarjör ve 7 tabanca fişeği ele geçirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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