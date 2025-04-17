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        Alanya'da evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

        Antalya'nın Alanya ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, dumandan etkilenen ev sahibi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 11:23 Güncelleme: 17.04.2025 - 11:23
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        Alanya'da evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, dumandan etkilenen ev sahibi hastaneye kaldırıldı.

        Kestel Mahallesi'ndeki bir apartmanın zemin katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Dumandan etkilenen ev sahibi E.T. (41), sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

        Yangın nedeniyle evde hasar meydana geldi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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