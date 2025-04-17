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        Antalya Doğal Yaşam Parkı'ndaki yavrularla çocuklara hayvan sevgisi aşılanacak

        Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda annelerinden erken ayrılmak zorunda kalan yavrularla çocuklara hayvan sevgisi aşılanması amaçlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 12:43 Güncelleme: 17.04.2025 - 12:56
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        Antalya Doğal Yaşam Parkı'ndaki yavrularla çocuklara hayvan sevgisi aşılanacak
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        Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda annelerinden erken ayrılmak zorunda kalan yavrularla çocuklara hayvan sevgisi aşılanması amaçlanıyor.

        Parkın müdürü Aygül Arsun, gazetecilere, hayvanat bahçesindeki yavrular ve bakım süreçleri hakkında bilgi verdi.

        Otogarda bulunan iki sincap yavrusundan birinin öldüğünü belirten Arsun, "Otogarda 2 sincap yakalanmıştı fakat birisini maalesef geldiği gün kaybettik çünkü annesinden çok erken ayrılmıştı. Yavrulardan 'Alex' 33 günlük oldu ve katı gıdaya geçmeye başladı. Veteriner ekiplerimiz her gün onunla ilgileniyor." dedi.

        Rakun yavrusu "Venüs"ün annesi tarafından yuvadan atıldığını, tilki yavrusu "Latte"nin yol kenarında bulunduğunu ve cennet papağanı yavrusu "Çakıl"ın ise zorlu bir yumurtadan çıkış süreci yaşadığını aktaran Arsun, tüm yavruların park ekibince anne şefkatiyle büyütüldüğünü vurguladı.

        Yavruların çocuklara yönelik farkındalık eğitimlerinde kullanılacağını anlatan Arsun, "Kendi ellerimizle büyüttüğümüz yavrularımızı çocuklarımıza tanıtacağız. Yavrulara dokunmalarını sağlayacağız. Yavruları hayvana, doğaya, çevreye olan farkındalığı artırmak yönündeki eğitimlerimizde birebir kullanacağız." şeklinde konuştu.

        Arsun, doğada karşılaşılan yavru hayvanlara hemen müdahale edilmemesi gerektiği uyarısında bulundu.

        Annenin bölgeden kısa süreliğine uzaklaşmış olabileceğini dile getiren Arsun, "Yavruya hemen müdahale etmek yerine bir süre gözlem yapılması çok önemli. Eğer anne uzun süre dönmüyorsa, o zaman gerçekten yardıma ihtiyaç var demektir. Böyle durumlarda yavrular, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edilmeli." dedi.

        Aygül Arsun, 23 Nisan'da çocukların aileleriyle Doğal Yaşam Parkı'nı ücretsiz ziyaret edebileceğini sözlerine ekledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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