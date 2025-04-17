Antalya'da "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması"nda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi
Yeşilay Antalya Şubesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması"nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Yeşilay Antalya Şubesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması"nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Öğrencilerin bağımlılık konusundaki duyarlılığını artırmak ve yeteneklerini teşvik etmek amacıyla düzenlenen Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda ödül töreni düzenlendi.
İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, yaptığı konuşmada, yarışmanın sağlıklı ve bağımsız nesiller yetiştirilmesinde, hem öğrencilerin hem ailelerin farkındalığının artırılmasında önemli olduğunu söyledi.
Bu yıl 5-6 bin öğrencinin yarışma için eser yapmasını sağladıklarını anlatan Kaygusuz, "Öğrencilerimizin bu yarışma için eser yapmasına öncü olduk. Şiirler yazdılar, resimler yaptılar. Çocuklarımızın koyduğu eserlerden ziyade bağımlılıkla alakalı düşünüp, fikir ortaya koyabilmeleri çok önemli." diye konuştu.
Yeşilay Antalya Şube Başkanı Osman Zeki Özcan da Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması'nın ülke genelinde Milli Eğitim Bakanlığı ile yürütülen bir yarışma olduğunu belirterek, bunun edebi eser, resim, kompozisyon başta olmak üzere farklı alanlarda yapıldığını ifade etti.
Çalışmanın artık gelenek haline geldiğini vurgulayan Özcan, şunları kaydetti:
"Farkındalık anlamında etkili bir yarışma. Bundan etkilenen bazı velilerimiz bağımlılıktan vazgeçme durumuna gelebiliyor. Gençlerimizin daha çocuk yaşlarda Yeşilay ile bağ kurmaları açısından da çok önemli. Sanatın gücünü kullanmış oluyoruz. Bazen öyle eserler oluyor ki ansiklopediyle anlatılamayacak fikri tek resimle anlatabiliyorlar."
Konuşmaların ardından yarışmada dereceye giren 6 öğrenciye ödülleri verildi.
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